Último anuncio de Conmebol sobre la final de Sudamericana en Colombia: firmado decreto

La Conmebol anunció que el Gobierno colombiano declaró de interés nacional la final de la Copa Sudamericana 2026, mediante el Decreto 1592 del 22 de octubre. La medida acompaña los preparativos para el partido decisivo, que se disputará en Barranquilla.

El encuentro será el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, como protagonistas de la disputa por el título continental.

¿Qué anunció Conmebol?

En su comunicado, la entidad destacó que la declaración representa una oportunidad para proyectar internacionalmente a Barranquilla y a Colombia, además de facilitar la organización de un evento que reunirá a aficionados y visitantes de diferentes países.

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“Con esta medida, Colombia reafirma su acompañamiento institucional a la organización del encuentro y Barranquilla se prepara para ser escenario de una nueva fiesta del fútbol sudamericano, en la que la emoción, el espectáculo y el espíritu deportivo serán protagonistas”, señaló la Conmebol.

El organismo también agradeció al Gobierno nacional por su compromiso con la realización de la final y resaltó la importancia de la coordinación con las autoridades para garantizar las condiciones necesarias durante la jornada.

Barranquilla alista el escenario

La capital del Atlántico se prepara para recibir a los seguidores de ambos equipos en una final que atraerá la atención del fútbol sudamericano.

Por su parte, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez adelanta adecuaciones para cumplir con las exigencias operativas de la organización, con trabajos en camerinos, accesos y espacios destinados a las delegaciones y los medios de comunicación.

La final será una oportunidad para que Barranquilla se consolide como sede de grandes acontecimientos deportivos internacionales y reciba a miles de visitantes en torno a la definición de uno de los torneos más importantes del continente.

¡Estamos en la fase final del Supermetro! Nos preparamos para recibir a dos gigantes del fútbol sudamericano: @BocaJrsOficial y @Atletico, en una final que promete ser histórica. ¡Qué nivel de equipos! ¡Qué nivel de final! ¡Qué nivel de estadio! ¡Qué nivel, Barranquilla! ¡La casa de la Selección y del Junior está lista para recibir al continente! 👏🏻 — Alejandro Char (@AlejandroChar) October 22, 2026

Bajo el liderazgo del alcalde Alex Char, desde hace meses se adelantan los trabajos de remodelación del escenario deportivo que sirve como casa del Junior de Barranquilla y de la Selección Colombia.

En una de las últimas publicaciones del mandatario se pudo evidenciar que faltan pocos detalles para la entrega del escenario, que se reabrirá con la final de la Sudamericana el próximo 21 de noviembre.

De acuerdo con el recorrido realizado por Char, la capacidad del estadio fue ampliada y el terreno de juego fue mejorado. Además, este descendió unos cuatro metros para ofrecer una mejor visión desde cualquiera de las tribunas.

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Justamente, los asistentes tendrán ahora una experiencia más inmersiva, debido a que la cancha estará a pocos metros de los asientos de quienes paguen por las ubicaciones más próximas. Eso permitirá escuchar el golpe del balón, ver las conversaciones de jugadores y entrenadores, además de sentirse casi en el propio rectángulo de juego.

Una adecuación importante son los restaurantes, el museo y la pantalla de 360° que estará en la parte alta del Metropolitano y ofrecerá otro atractivo a los visitantes.

Cabe recordar que el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro está previsto para las 5:00 p. m., según lo estipulado por la organización de la Conmebol.