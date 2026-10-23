Teófilo Gutiérrez se pronunció tras ser desconvocado por Junior: habló de Sebastián Viera

Teófilo Gutiérrez no entró en la convocatoria del Junior de Barranquilla para su partido contra Águilas Doradas por la Liga BetPlay, duelo programado para este viernes a las 8:10 p. m. en el estadio Romelio Martínez.

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Esta decisión tomada por Sebastián Viera se da justo después de las declaraciones en las que Teo habría criticado el manejo de la nómina en Junior.

En la cuenta oficial del cuadro tiburón no dieron explicaciones sobre la ausencia de Teófilo Gutiérrez; sin embargo, medios locales aseguran que fue “decisión técnica” de Viera.

Las otras ausencias de Junior para enfrentar a Águilas Doradas son el mediocampista Juan David Ríos y el delantero Francisco Fydriszewski, ambos suspendidos por tarjetas.

Lista de convocados de Junior

Arqueros : Mauro Silveira y Jefersson Martínez.

: Mauro Silveira y Jefersson Martínez. Defensores : Daniel Rivera, Yeison Suárez, Jermein Peña, Pablo Ortiz y Daniel Socarrás.

: Daniel Rivera, Yeison Suárez, Jermein Peña, Pablo Ortiz y Daniel Socarrás. Mediocampistas : Yimmi Chará, Kevin Pérez, Jesús Rivas, Guillermo Celis, Fabián Ángel, Cristian Barrios, Bryan Castrillón, Andrés Shmalbach, Joel Canchimbo, Harold Rivera y Déiber Caicedo.

: Yimmi Chará, Kevin Pérez, Jesús Rivas, Guillermo Celis, Fabián Ángel, Cristian Barrios, Bryan Castrillón, Andrés Shmalbach, Joel Canchimbo, Harold Rivera y Déiber Caicedo. Delanteros: Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel.

Las declaraciones de Teófilo Gutiérrez

Después de quedar fuera de la convocatoria, Teófilo Gutiérrez se pronunció en su cuenta oficial de Instagram y explicó el verdadero sentido de sus declaraciones.

“Mis declaraciones fueron una reflexión general sobre el fútbol, realizada días atrás. Reconozco que el momento en que se conocieron no fue el más oportuno y lamento que hayan podido generar interpretaciones que causen incomodidad”, dijo el barranquillero.

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Teo habló sobre Sebastián Viera: “Respeto las decisiones del entrenador y asumo mi situación con humildad y profesionalismo. Mi compromiso con Junior y su gente permanece intacto”.

El delantero considera que “por encima de todo, está Junior y el respeto por esta camiseta y su gente”.

Teófilo Gutiérrez se pronunció en sus redes sociales. Foto: @teogutierrez_

Junior necesita ganar todos los partidos

Junior se juega su última oportunidad para clasificar a los cuadrangulares. El equipo rojiblanco marcha en el puesto 16.° con 12 puntos. En caso de perder o empatar frente a Águilas, quedará matemáticamente eliminado de la Liga BetPlay.

Por delante le quedan cinco partidos: Águilas Doradas (L), Boyacá Chicó (V), Llaneros (V), Cúcuta Deportivo (L) y Deportivo Pasto (V).

El propio Sebastián Viera aseguró que siguen confiando en la clasificación. “Mientras haya opciones, vamos a creer. Hay que empezar el viernes ante Águilas. Hay que ganar el primero y luego seguir, pero claro que creemos que es posible. La ilusión es lo último que se pierde. Ojalá la suerte nos acompañe un poquito”, declaró.

El uruguayo apuntó que Águilas “se va a jugar una final y nosotros igual, así que va a ser un partido duro para los dos. Debemos ser protagonistas”.