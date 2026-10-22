Revelan el castigo que habría recibido Teófilo Gutiérrez por sus declaraciones; le salió caro

Teófilo Gutiérrez, ídolo de Junior, fue tema de conversación durante la semana por unas declaraciones en las que habría criticado el manejo de Sebastián Viera como director técnico.

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“No puedes cambiar a un equipo que te dio seis puntos, respáldalo. No puedes cambiar por X jugador porque se descompensa el equipo. Pierdes dos o tres partidos y chao. Dale rodaje al equipo, no lo descompenses, un equipo que estaba ganando bien, ¿y lo vas a cambiar?“, declaró Teo en AS Colombia.

Junior, que está al borde de la eliminación en la Liga BetPlay, no ha encontrado el camino para salir de la crisis y pelear por el cupo a los cuadrangulares. Teófilo viene siendo suplente en los últimos partidos, decisión de Viera que ha generado controversia entre los hinchas.

Teófilo Gutiérrez, delantero e ídolo del Junior de Barranquilla. Foto: Catalina Olaya

¿Castigo confirmado para Teófilo Gutiérrez?

Las declaraciones del experimentado futbolista no cayeron nada bien dentro del camerino y provocaron que se hablara de otras cosas diferentes al siguiente compromiso por la Liga BetPlay.

Según medios locales, Sebastián Viera resultó muy molesto por las palabras de Teófilo Gutiérrez y habría decidido sacarlo de la convocatoria para el duelo ante Águilas Doradas.

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Junior se jugará su última oportunidad por la clasificación este viernes en el Estadio Romelio Martínez. Dicho compromiso está programado para iniciar a las 8:10 de la noche y, a raíz de los malos resultados, contaría con baja afluencia de público.

Pero la principal noticia es la posible ausencia de Teo Gutiérrez, que está jugando su temporada de despedida del fútbol profesional. De hecho, el barranquillero ya tiene programado su partido homenaje para el mes de diciembre estrenando el nuevo Estadio Metropolitano.

La respuesta de Sebastián Viera

Hasta ahora el único pronunciamiento oficial desde Junior fueron las declaraciones de Sebastián Viera en rueda de prensa. El técnico uruguayo admitió que no le gustaron las palabras de Teo e hizo un llamado para que todos los jugadores tiren hacia el mismo lado.

“Él (Teo) me dijo que la entrevista la dio hace como 20 días, antes de que todo esto pasara. Bueno, eso ahora no importa, lo que quiero ahora es que todos los mensajes que salgan del club y del vestuario sean positivos. Necesito jugadores y staff que estén 24/7 pensando en cómo mejoramos para salir de esto. Acá no hay nadie por encima del club y el que está tiene que sumar, y los mensajes son para sumar, todo lo demás resta”, afirmó.

Viera puntualizó que en los últimos partidos ha trabajado con lo que tiene disponible. “No hubo cambios por capricho, fueron por necesidad”, sentenció.