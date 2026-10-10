Los seis jugadores que tienen sus días contados en Junior: empezó la barrida para 2027

Junior de Barranquilla hará borrón y cuenta nueva para disputar la Copa Libertadores en 2027. El sueño de la dirigencia era pelear por el tricampeonato; sin embargo, esa posibilidad se ha venido complicando por la falta de resultados en el segundo semestre.

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Ni siquiera la llegada de Sebastián Viera cambió la dinámica que venían teniendo bajo las órdenes de Alfredo Arias. El estratega uruguayo confía en que las cuentas se darán para meterse en cuadrangulares, pero el panorama es bastante complicado.

“Soy optimista, por eso me metí en este baile. Se lo que hay y sé dónde estoy, y estoy seguro que esto va a estar más bonito al final. Tengo la esperanza que nos vamos a levantar. Mientras haya posibilidades, estamos más vivos que nunca”, declaró Viera.

Junior ha estado todo el campeonato en la parte baja de la tabla y también cayó en la reclasificación; sin embargo, ya tiene su cupo asegurado a Libertadores por ser el campeón de la Liga BetPlay 2026-I.

Sebastián Viera, director técnico de Junior Foto: Colprensa

Los seis jugadores que terminan contrato

Los hinchas piden a gritos que se haga una barrida en la nómina y la junta directiva empezaría por los jugadores que finalizan contrato el próximo 31 de diciembre.

Estos son los nombres:

Jefferson Martínez (arquero, 33 años)

Edwin Herrera (lateral derecho, 28 años)

Juan David Ríos (mediocampista, 34 años)

Harold Rivera (mediocampista, 33 años)

Yimmi Chará (delantero, 35 años)

Teófilo Gutiérrez (delantero, 41 años)

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Aunque el único que ya tiene clara su salida de Junior es Teo Gutiérrez, quien disputará su partido de despedida en noviembre, los otros cinco no tienen muchos argumentos para seguir después de lo visto este semestre.

El único por el que se haría un esfuerzo de renovar es el volante Juan David Ríos, que viene siendo titular en el esquema de Sebastián Viera. El caldense aporta experiencia al mediocampo del Junior y ha sido de lo poco rescatable en lo que va del torneo local.

¿Nuevo DT para 2027?

Otra de las decisiones que debe tomar Junior es la continuidad de Viera como director técnico. Su contrato va hasta diciembre de este año y tiene la posibilidad de extenderse si así lo desean los dueños del club rojiblanco.

Finalizado ese campeonato se evaluará la situación del estratega uruguayo, que llegó como un ‘salvavidas’ ante la destitución de Alfredo Arias.

Sebastián Viera tiene un lugar de privilegio en la memoria de los hinchas por lo que hizo como arquero durante más de una década; sin embargo, su desempeño como entrenador hasta ahora ha estado lleno de altibajos.

Junior decidirá si apuesta por el ídolo para la Copa Libertadores o busca un candidato de mayor experiencia dados los resultados de este semestre.