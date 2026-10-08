Se confirmó el equipo que tiene entrenando a Falcao García en su sede: “Ha sido un honor”

Radamel Falcao García acumula cinco meses de su último partido oficial con Millonarios. El conjunto embajador no pudo renovarle el contrato por los costos tributarios que tendría un semestre más viviendo en Bogotá.

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Aunque muchos pensaron que Falcao optaría por anunciar su retiro del fútbol profesional, el delantero samario sigue entrenando por su cuenta a la espera de una nueva oportunidad para jugar.

Como anunció hace unas semanas, el Tigre está viviendo en Panamá junto a su familia y disfruta del cariño que le han dado varios clubes de ese país.

Esta semana, por ejemplo, estuvo entrenando con las Águilas de la Universidad de Panamá, equipo de la segunda división. La presencia de Falcao se confirmó a través de unas fotos publicadas por Joel Tapia, preparador físico del dicha entidad.

“Para mí a sido un honor compartir, escuchar y ver cada detalle de un entrenamiento con una leyenda del fútbol mundial. Gracias Radamel Falcao por esta gran experiencia vivida”, escribió Tapia en la descripción.

Este es el segundo club panameño que recibe la visita de Falcao García. Hace unas semanas atrás, el goleador de la Selección Colombia fue relacionado con el San Francisco FC e incluso lo invitaron a un partido benéfico junto a Fredy Guarín.

Falcao no cerró la puerta a jugar en Panamá; sin embargo, el costo de su salario es difícil de asumir para cualquier directivo.

De hecho, su estancia en Colombia con la camiseta de Millonarios estuvo apoyada por marcas publicitarias que pusieron capital para poder financiar el contrato.

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¿Qué ha pasado con Falcao García?

A sus 40 años de edad, el Tigre no tiene nada definido para su futuro inmediato y la única certeza es que todavía sigue siendo futbolista activo.

Radamel también ha sonado para unirse al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo e incluso se escucharon versiones que apuntaban a su intención de empezar una carrera como DT en Panamá, pero él mismo se encargó de desmentirlo.

“Yo no me he preparado para ser entrenador, sí en otras áreas, por ejemplo, como un curso que da la Fifa sobre management, pero no como entrenador. Es poco viable que vaya a dirigir en Panamá, no corresponde, pues no tengo la formación necesaria para estar en un cuerpo técnico”, declaró en una reciente entrevista.

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El Tigre sigue esperando una llamada para volver a las canchas y quemar sus últimos cartuchos como profesional. La opción de volver a Millonarios en enero está sobre la mesa, aunque depende de la opinión de Alberto Gamero y las gestiones de la junta directiva.

Juan Guillermo Cuadrado aseguró que le hizo la invitación para volver a jugar juntos, luego de firmar su contrato hasta junio de 2027 con el cuadro embajador.