Momentos de angustia se vivieron hace unos momentos en Barranquilla después de la final de la Copa Sudamericana, luego de que el capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, se desmayara luego de haberse consagrado campeón con el conjunto xeneize.

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Durante una entrevista, el mediocampista argentino estaba expresando su entusiasmo de haber logrado el campeonato con su club y de repente se desplomó en el sitio.

Leandro Paredes se desmayó luego de haber quedado campeón con Boca Juniors. Foto: Getty Images

El jugador fue asistido rápidamente por personas que se encontraban en los alrededores. El periodista que le llevó a cabo la entrevista reapareció para aclarar que Paredes se encuentra estable.

“Se fue por sus propios medios para dar tranquilidad y se dirigió al vestuario”, afirmó.

¿Por qué ocurrió el desmayo de Leandro Paredes?

El mediocampista de Boca Juniors y campeón mundial con la selección argentina fue uno de los jugadores en el 11 titular para la final de la Copa Sudamericana. Al inicio del partido, Paredes fue vital para que los xeneizes tuvieran la posesión del balón y que se impusieran ante Atlético Mineiro.

No obstante, al comienzo del segundo tiempo, el capitán de Boca comenzó a presentar malestares en cancha, lo que afectó su rendimiento. Tras esto, el técnico del equipo, Rodolfo Arruabarrena, tomó la decisión de sustituirlo al minuto 58′.

“Terminando el primer tiempo tuvo un bajón, se sentía mareado. En el segundo tiempo mejoró un poco, pero a los diez minutos ya veía que le costaba llegar a los cortados. Fue muy honesto, pidió el cambio y nada… Ahora recién me enteré de que también le había dado un bajón”, comentó el técnico de Boca en rueda de prensa.

Leandro Paredes consiguió su cuarto título con Boca Juniors. Foto: Getty Images

A pesar del susto, como uno de los máximos referentes del plantel, terminó de manera emotiva la histórica noche, consiguiendo su primer título internacional con Boca y el cuarto en su carrera vistiendo los colores azules y amarillos.

“Cumplí un sueño. Siempre soñé con poder ganar un título. Solo palabras de agradecimiento para el club. Gracias a mis hijos, mi familia y mis amigos”, comentó Paredes en diálogo con ESPN.

Aparte del campeonato de la Copa Sudamericana 2026, Leandro Paredes también ha sido campeón del torneo de Apertura argentino 2011, la Copa Argentina 2011/12 y la tabla anual del fútbol argentino 2026.