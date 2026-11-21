Este sábado, 21 de noviembre, Boca Juniors se fue al descanso ganándole 1-0 a Atlético Mineiro. La final de la Copa Sudamericana 2026 se desarrolla en el renovado estadio Supermetro de Barranquilla.

🔴 Final de Copa Sudamericana EN VIVO Boca vs. Mineiro: finaliza el primer tiempo con victoria xeneize 1-0

Himno de Colombia retumbó en la final de la Copa Sudamericana: a todo pulmón en el Supermetro

Pero no solo fue el gol, pues Boca Juniors supo dominar de principio a fin la primera mitad de la gran final de esta Copa Sudamericana 2026.

El campo se inclinó completamente en los ataques de Boca sobre el arco de Mineiro. Estuvo más cerca el 2-0, o hasta 3-0, a favor del elenco argentino.

Sin embargo, la mínima le da, parcialmente, el triunfo a Boca Juniors en esta final de la Sudamericana. Fue gracias a Santiago Ascacibar

Gol de Santiago Ascacibar abrió la final de la Sudamericana en Barranquilla

Corrían 16 minutos del primer tiempo cuando Santiago Ascacibar abrió el marcador en esta final de Copa Sudamericana 2026.

El ruso Ascacibar capturó el rebote del balón, dentro del área, luego de un tiro de su compañero Tomás Aranda. El gol puso el 1-0 a favor de Boca Juniors y desató locura total en el Supermetro.

¡¡AHORA SÍ VALE, RUSO!! ¡¡ASCACÍBAR SE ENCONTRÓ CON LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/sanwf0L2an — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

Cinco minutos antes del gol, a Boca Juniors le habían anulado un gol por fuera de juego. ¿Quién había anotado? El propio Ascacibar, quien había recibido una gran asistencia por parte del colombiano Sebastián Villa.

NO SUMA EL GOL DE ASCACIBAR Tras una gran jugada individual de Villa, el Rusito puso el 1 a 0 pero estaba en posición adelantada. https://t.co/3G83fYaknk — DSPORTS (@DSports) November 21, 2026

También quedó en video la reacción del técnico de Boca Juniors, el Vasco Arruabarrena, al gol de Ascacibar.

Con su particular salto, mismo que hacía cuando fue jugador, además de gritarlo con el banco de suplentes, la imagen del Vasco se volvió rápidamente tendencia en Colombia y Argentina.

🗣️EL GRITO DE GOL del VASCO RODOLFO ARRUABARRENA en el 1-0 de SANTIAGO ASCACIBAR en la FINAL de la SUDAMERICANA a Atlético-MG. https://t.co/UMIuirvocr — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 21, 2026

De hecho, ese video de Arruabarrena también denota algo: la superioridad, en número, de los hinchas de Boca Juniors en Barranquilla. Según la prensa argentina, cerca de 30 mil bosteros están en Barranquilla, sobre 7 u 8 mil de Atlético Mineiro.

La expectativa es total de cara al segundo tiempo, con dos equipos que tienen realidades muy distintas en la cancha: Boca domina, y Mineiro la pasa bastante mal.