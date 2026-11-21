El pasado viernes, 20 de noviembre, el jugador del Atlético Bucaramanga, Kevin Londoño, acabó expulsado en el partido contra América de Cali.

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Dicha expulsión de Kevin Londoño ocurrió sobre los 90 minutos, cuando Bucaramanga y América ya habían marcado en el 2-2 definitivo. Sin embargo, la actitud del jugador leopardo se volvió polémica en todo el FPC.

Concretamente, Kevin Londoño amagó con pegarle un puño al jugador de la mecha, Tilman Palacios, y luego hizo la letra “B”, en un gesto con clara referencia al América de Cali. Carlos Márquez, árbitro central del partido, expulsó a Londoño.

🟥 ¡BUCARAMANGA SE QUEDA CON DIEZ! Kevin Londoño se va expulsado y el conjunto ‘Leopardo’ afrontará los últimos minutos del compromiso ante América con un hombre menos. 📺 Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPD0Mq https://t.co/r25vX0IUZh — Win Sports (@WinSportsTV) November 21, 2026

Kevin Londoño pide disculpas tras su polémica contra América de Cali

Horas después de la polémica, este sábado 21 de noviembre, Kevin Londoño usó su cuenta de Instagram para emitir un comunicado pidiendo disculpas por su actitud.

De arranque, se excusó con la hinchada del Bucaramanga. Admitió que fue expulsado en un momento donde el leopardo estaba volcado al ataque, buscando el triunfo de local, y eso perjudicó al equipo.

Luego, afirmó: “Quiero ofrecerle disculpas a la institución América de Cali y a su hinchada por lo sucedido durante el partido de ayer. Fue un momento de mucha tensión, en el que entré en un juego de provocaciones buscando desestabilizar mentalmente al rival y terminé haciendo gestos que pudieron generar molestia”.

“Entiendo que el fútbol se vive con pasión, que las rivalidades hacen parte de este deporte y que dentro de la cancha las emociones muchas veces están a flor de piel, pero eso nunca debe hacernos perder de vista el respeto por los demás. Soy consciente de la historia que tiene el América de Cali en nuestro fútbol colombiano, de lo que representa para su gente y del respeto que merecen todas las instituciones que han construido una historia en este deporte”, añadió.

Afirmó que “es de hombres reconocer errores”, y expone que le duele haber fallado en ese momento, además de reiterar el cariño que le tiene al Bucaramanga como institución.

🚨 Kevin Londoño de @ABucaramanga: “Quiero ofrecerle disculpas al @AmericadeCali y a su hinchada por lo sucedido. Entré en un juego de provocaciones buscando desestabilizar mentalmente al rival y terminé haciendo gestos que pudieron generar molestia”. https://t.co/1TsWnuDknt — Nany Flórez (@NanyFlorezA) November 21, 2026

Cerró volviendo a pedir disculpas, no solo a las hinchadas de América de Cali y Atlético Bucaramanga, sino a su familia.