El empresario y diseñador italiano Paolo Bulgari, presidente histórico de la marca Bvlgari, falleció en Roma a sus 89 años.

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Su familia confirmó su fallecimiento el sábado 21 de noviembre y lo destacó como “una figura extraordinaria, de profunda humanidad” y un embajador del talento italiano en el mundo.

Por su parte, Bernard Arnault, presidente del conglomerado LVMH, trasladó sus condolencias oficiales a la familia y a los trabajadores de la casa joyera.

Las honras fúnebres se realizarán el próximo lunes 23 de noviembre a las 11:00 a. m. en la basílica de Santa Croce in Gerusalemme, en Roma, según informó la familia Bulgari.

Nacido el 8 de octubre de 1937, era nieto de Sotirio Bulgari, fundador griego de la casa de lujo, y tercer hijo de Giorgio Bulgari.

La familia del presidente histórico de Bvlgari desde 1984 informó de su fallecimiento hoy, sábado 21 de noviembre. Foto: Getty Images

Fue presidente histórico de Bvlgari desde 1984 y una figura clave para convertir el taller familiar en una marca global de lujo.

Paolo se integró a la compañía en 1960 junto a su padre Giorgio y pasó por talleres, compra de materias primas y diseño.

Fue reconocido como uno de los mayores expertos del mundo en piedras preciosas, impregnando a las piezas una sensibilidad estética caracterizada por el uso de oro amarillo, gemas de colores intensos, cortes cabujón e inspiración en la Roma clásica.

Junto a sus hermanos Gianni y Nicola, impulsó en los años setenta y ochenta la apertura de tiendas en Nueva York, París, Ginebra y Montecarlo, diversificando la firma hacia la relojería, la perfumería y los complementos.

Sus creaciones conquistaron a grandes personalidades internacionales como Elizabeth Taylor, así como a miembros de la aristocracia y casas reales europeas.

En 2011, Paolo y su hermano Nicola vendieron la participación mayoritaria de la compañía al gigante del lujo LVMH.

En sus últimos años puso en marcha la Fondazione Paolo Bulgari, dedicada a combatir la pobreza educativa en la periferia de Roma mediante iniciativas como los proyectos “Cresco”, “Tornasole” y la recuperación urbana de la plaza Largo Mengaroni en el barrio Tor Bella Monaca.