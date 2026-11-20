En la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla, un hincha de Boca Juniors protagonizó una inesperada confesión frente a las cámaras.

El aficionado argentino, oriundo de Misiones, aseguró en un video difundido en redes sociales que financió su viaje a Colombia utilizando 2.000 dólares correspondientes a dos meses de la pensión de su abuela.

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La llegada de miles de seguidores del club argentino a la capital del Atlántico ha dejado todo tipo de relatos sobre el esfuerzo económico que implica cruzar el continente por fútbol. Sin embargo, el testimonio de este joven llamó la atención.

Todo ocurrió durante una charla informal con un periodista en las calles de Barranquilla, en medio del ambiente festivo previo al duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, programado para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano.

Al ser consultado sobre cómo había logrado costear su traslado desde Argentina hasta el Caribe colombiano, el hincha dudó unos segundos antes de responder. “Pasa que no sé si lo puedo contar”, dijo inicialmente frente al micrófono.

Ante la insistencia del entrevistador para que compartiera su historia, el joven terminó revelando el manejo que tiene sobre las finanzas de su familiar.

“Bueno, yo administro las jubilaciones de mi abuela”, explicó. Acto seguido, relató que había tomado el dinero de dos mensualidades —una suma que cifró en “dos lucas, dos mil dólares”— para cubrir los gastos de su viaje.

De acuerdo con el relato del propio aficionado en la grabación, su abuela, una mujer llamada Marta con quien convive en la provincia de Misiones, no sabe nada del asunto.

Para justificar la falta de los pagos durante esos dos meses, el joven aseguró haberle dado una explicación relacionada con trámites estatales.

“Hubo dos meses que le dije que por algo del Estado, de la asignación, no pudo cobrar y me vine a ver a Boca”, comentó durante la entrevista.

Cuando el periodista le preguntó qué ocurriría si la mujer descubría la situación, el hincha respondió con seguridad: “No, no se va a enterar. Total, fue algo que pasó ya del gobierno, del Estado. Un error en el sistema”.

Ante la repregunta sobre si su abuela había creído esa versión, el argentino afirmó: “Total, sí”.

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El intercambio cerró con un saludo enviado por el reportero hacia la mujer, seguido por una frase del hincha: “Chau Marta, espero que no lo digas. Gracias por los dos mil dólares”.

El episodio se suma al intenso movimiento de viajeros que vive Barranquilla durante este fin de semana. La definición del torneo continental ha convocado a seguidores de Brasil y Argentina en la ciudad, generando historias que van desde largas travesías por tierra hasta testimonios como este.