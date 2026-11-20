La estrella inglesa Harry Kane, Balón de Oro 2026, se lesionó en el tobillo izquierdo y estará de baja varios meses, estimó el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, después del empate 1-1 ante el Colonia en juego por la décima jornada de la Bundesliga. Se cree que el atacante inglés no volvería a jugar en lo que va de 2026.

Luis Díaz, nominado a otro prestigioso premio con Mbappé, Messi, Haaland y Lamine Yamal

Anuncio oficial de Vincent Kompany sobre el regreso de Luis Díaz: confirmó su veredicto

Kompany fue preguntado por la cadena alemana de televisión Sky sobre si el tiempo de baja de Kane se contaría en semanas y él puntualizó que serían “meses”, y se mostró preocupado por la gravedad del percance de su delantero.

En la zona mixta, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, explicó por su parte que Harry Kane sufría un desgarro de la sindesmosis, una articulación fibrosa del tobillo izquierdo.

La lesión de Kane, de 33 años de edad, se produjo hacia el minuto 15 de partido, cuando Michael Olise envió desde la derecha un centro en busca del artillero inglés, que se encontraba en el segundo palo.

Lesión de Kane contra el Colonia Foto: NurPhoto via Getty Images

Kane intentó llegar al balón, pero se le adelantó el defensa suizo del Colonia, Joël Schmied. El inglés se hizo daño en esa acción y estuvo tendido en el césped, antes de levantarse y ponerse a caminar cojeando. La preocupación inmediatamente se activó en el gigante inglés.

Kane vuelve en el 2027

Harry hizo entonces un gesto a su banquillo para pedir atención médica inmedita y después de la misma fue reemplazado en el minuto 20 por Tom Bischof.

El caso de Kane hace pensar inmediatamente en uno de sus compañeros de equipo, el marroquí Ismael Saibari, quien se lesionó en la sindesmosis del tobillo derecho durante el clásico ante el Borussia Dortmund de finales de octubre. Fue operado y su ausencia se estimó entre tres y cuatro meses.

Harry Kane y Luis Díaz Foto: Getty Images

Además de Kane, el Bayern sufrió este viernes la lesión de Olise, en su caso con problemas en el pie izquierdo. Fue cambiado en el descanso, unos minutos después de haber recibido un golpe del rival Tom Krauss cuando intentaba una volea.

Olise abandonó el estadio apoyándose en muletas, pero Kompany intentó tranquilizar, asegurando que solo fue como “medida de precaución”.

Mostrándose más optimista en ese caso, el entrenador del Bayern confió en que Michael Olise pueda estar en el entrenamiento del equipo a comienzos de la próxima semana, pensando en el desplazamiento a Lille, Francia, donde el campeón de Alemania juega en la quinta fecha de la fase liga de la Champions League. Se agiliza el regreso de Luis Díaz.