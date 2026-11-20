La Policía de Bogotá entregó un nuevo balance sobre la recuperación de vehículos hurtados en la capital a través de su cuenta de X. De acuerdo con la institución, durante lo corrido de 2026 las autoridades han recuperado cerca de 2,500 automotores, un resultado que se conoce en medio de las estrategias operativas para combatir este delito y de una reducción en los reportes de hurto frente al año anterior.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la Policía, que aprovechó para insistir en la importancia de adoptar medidas adicionales de seguridad. Entre ellas mencionó el uso de dispositivos GPS, cortacorrientes y bastones de bloqueo del timón, herramientas que pueden dificultar el accionar de los delincuentes.

La cifra cobra relevancia al compararla con los balances entregados anteriormente por el Distrito. El 6 de octubre, la Secretaría de Seguridad informó que, en lo corrido del año, las autoridades habían recuperado 832 vehículos y 1.190 motocicletas en Bogotá. En conjunto, eran 2,022 automotores recuperados.

Para esa fecha, además, el Distrito reportaba una disminución del 9% en el hurto de vehículos y del 6% en el de motocicletas frente al mismo periodo de 2025. Según ese balance, la modalidad de halado —cuando los delincuentes se llevan un automotor que permanece estacionado— concentraba siete de cada diez denuncias por este delito.

Comportamiento del hurto de vehículos

Los datos divulgados por las autoridades también muestran que el fenómeno mantiene diferencias según el tipo de automotor. En julio, medios locales reportó que Bogotá acumulaba 1,665 denuncias por hurto de vehículos, 183 menos que en el mismo periodo de 2025. Para entonces se habían recuperado 656 automotores.

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En ese reporte, el halado representaba el 71% de los casos, mientras que el atraco concentraba el 21%. Además, el 85% de los hurtos ocurría en vía pública.

Aunque las cifras de recuperación reflejan el trabajo de las autoridades para localizar automotores reportados como robados, el hurto continúa siendo un desafío para la seguridad de la ciudad. Por eso, la Policía insiste en combinar los operativos de vigilancia e investigación con medidas de prevención que dificulten la acción de los delincuentes.