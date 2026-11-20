La muerte de Patrick Stewart, uno de los actores más reconocidos de la ciencia ficción y el cine contemporáneo, vuelve a ser noticia luego de que se conocieran los detalles consignados en su certificado de defunción.

El británico, recordado mundialmente por dar vida al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en la saga X-Men, murió el pasado 28 de octubre a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California.

La información sobre su fallecimiento fue comunicada por su portavoz, Kelly Bush Novak, quien confirmó que el actor había atravesado un periodo de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Antes de conquistar Hollywood, se formó como actor shakespeariano y desarrolló buena parte de su trayectoria en la Royal Shakespeare Company, donde interpretó obras de grandes dramaturgos y consolidó su reputación como un intérprete de sólida formación escénica.

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Su salto a la fama internacional llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. El personaje, comandante de la nave Enterprise, se convirtió en uno de los referentes de la franquicia de ciencia ficción y en una figura asociada con la diplomacia, el pensamiento racional, la exploración y la defensa de la convivencia entre distintas civilizaciones.

Stewart interpretó a Picard durante siete temporadas de la serie, además de retomarlo en varias películas y, décadas después, en Star Trek: Picard, producción que permitió explorar nuevamente la vida del personaje y acercarlo a una nueva generación de espectadores.

Su popularidad se amplió todavía más cuando llegó al universo de los superhéroes de Marvel y encarnó al profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, en las películas de X-Men.

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¿De qué murió Patrick Stewart?

La confirmación de la causa de muerte se conoció el 19 de noviembre, semanas después de su fallecimiento, a través de información del certificado de defunción.

Según el documento, Patrick Stewart murió por un paro cardiorrespiratorio y un trastorno neurocognitivo asociado con cuerpos de Lewy. Esta información coincide con el comunicado que su representante había divulgado tras su muerte, en el que se confirmó que el actor había enfrentado Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

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La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las capacidades cognitivas, el movimiento, la conducta y otras funciones del cerebro. Está relacionada con la acumulación anormal de proteínas conocidas como cuerpos de Lewy en las células nerviosas. Puede provocar alteraciones en la memoria, fluctuaciones en la atención, dificultades motoras y cambios en el estado de ánimo, entre otros síntomas.

El Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy pueden coexistir y afectar progresivamente la calidad de vida de quienes las padecen. En el caso de Stewart, su familia y su representante habían mantenido un manejo discreto de su situación médica y, tras su muerte, se refirieron a su enfermedad como un proceso breve y doloroso.

El actor murió en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, la cantante Sunny Ozell, con quien se había casado en 2013.