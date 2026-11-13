Russell Brand llega a Netflix: el documental que destapa los delitos del actor días después de recibir 10 años de cárcel

Netflix estrena este viernes 13 de noviembre Russell Brand: Open Secret, un documental que repasa la carrera del comediante británico y los delitos sexuales por los que acaba de ser condenado.

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El lanzamiento llega apenas cuatro días después de que un tribunal de Londres lo sentenciara a diez años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual contra cuatro mujeres.

Para el público internacional, y también en Colombia, el rostro de Russell Brand se hizo familiar a finales de los años 2000 gracias a películas como Cómo sobrevivir a mi ex (Forgetting Sarah Marshall), Todo sobre mi desmadre (Get Him to the Greek) y a su mediático matrimonio con la cantante Katy Perry.

Sin embargo, su imagen cambió drásticamente en los últimos años, primero al volcarse hacia YouTube con contenidos sobre política y teorías conspirativas, y luego tras hacerse públicas múltiples denuncias en su contra.

Dirigida por Olivia Isaacs y producida por la firma 72 Films, la producción de Netflix reconstruye tanto su ascenso en los medios británicos como el camino que llevó su caso a los tribunales.

El estreno ocurre en un momento clave. El pasado 5 de noviembre, un jurado en Londres declaró culpable a Brand de un cargo de violación y tres de agresión sexual ocurridos entre 2004 y 2009. En ese mismo fallo, el actor fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente.

Posteriormente, el lunes 9 de noviembre, el juez Joel Bennathan dictó una pena total de diez años y seis meses de cárcel. De acuerdo con los reportes judiciales desde el Reino Unido, Brand deberá cumplir al menos dos tercios de esa condena —es decir, siete años— antes de poder solicitar la libertad condicional.

Durante la audiencia de lectura de sentencia, el magistrado fue enfático al señalar que Brand actuó con una “arrogancia pasmosa” y que su círculo cercano consintió con frecuencia su comportamiento.

“Independientemente de lo que vistan las mujeres, de adónde vayan o incluso de lo que beban, conservan el derecho a decir ‘no’ y a exigir justicia ante los tribunales penales cuando depredadores sexuales como usted, Russell Brand, actúan sin su consentimiento”, expresó el juez Bennathan en el cierre de su intervención.

Russell Brand: Open Secret combina material de archivo con entrevistas a personas que lo conocieron en distintas etapas de su trayectoria. Según adelantó el diario británico The Sun, entre los testimonios aparece Mark Pinheiro, excompañero de departamento del actor y testigo en el reciente juicio.

También participa Georgina Baillie, nieta del actor Andrew Sachs, recordada por el episodio de 2008 conocido como Sachsgate, cuando Brand y el presentador Jonathan Ross dejaron mensajes ofensivos en el contestador telefónico de Sachs durante un programa de radio.

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De acuerdo con lo reseñado por The Hollywood Reporter, la cinta pone la lupa sobre cómo el comediante logró evitar consecuencias legales durante años, pese a que varias personas dentro de la industria televisiva conocían su conducta.

Un punto que ha llamado la atención sobre el enfoque del filme, según informó The Sun, es que no incluye entrevistas con las cuatro mujeres víctimas de los delitos por los que Brand fue condenado, quienes mantienen el anonimato garantizado por la ley británica.