En tiempo récord conquistó Netflix: el documental que llegó al Top 5 en apenas 24 horas y está dando de qué hablar

Entre los estrenos que han llegado al catálogo de Netflix durante noviembre, sobresale un título que ha dado mucho de qué hablar porque conquistó a la audiencia en tiempo récord: Desprotexida: El crimen de Pazos.

Esta producción es una película documental que logró posicionarse en el segundo lugar del Top 5 de lo más visto en la famosa plataforma de streaming, una meta que alcanzó en apenas 24 horas.

El thriller psicológico de Netflix lleno de misterios y giros inesperados que atrapa a los espectadores de principio a fin

Su trama gira entorno al caso real de Isabel Fuentes, ocurrido en Galicia en 2015, y aborda tanto las circunstancias en las que se cometió el crimen como las fallas que quedaron en evidencia en los mecanismos de protección de la víctima.

Sinopsis de la nueva producción que arrasa en Netflix

“El crimen de Pazos es una película documental que narra el caso de Isabel Fuentes. En abril de 2015, unos supuestos ladrones la dejaron al borde de la muerte en su propia casa, en la aldea de Pazos, en Verín”, señala.

A partir de esta historia, la producción reconstruye los hechos desde sus inicios y sigue la investigación del sargento de la Guardia Civil, quien comenzó a sospechar que la versión de lo sucedido no encajaba con las evidencias y trató de evitar que Isabel fuera víctima de una nueva agresión.

“Treinta y siete días después, Isabel fue asesinada en la habitación del hospital donde se recuperaba”, agrega la reseña de la producción.

Según adelantó Netflix, esta película documental cuenta con el testimonio de investigadores, médicos, familiares, vecinos y periodistas para tratar de entender qué sucedió y por qué el sistema no logró proteger a la víctima.

La producción se estrenó el pasado 6 de noviembre Foto: Créditos: Netflix

“Cuando conocí la historia de Isabel Fuentes, lo que más me impactó no fue solo el crimen, sino una pregunta incómoda que no lograba explicarme: ¿Cómo fue posible que la asesinaran en un hospital cuando se sabía que estaba en peligro?”, comentó Jorge Laplace, director y guionista del documental.

Este nuevo proyecto audiovisual que arrasa en Netflix fue creado por True Crime Factory (Crímenes de Carles Porta), y cuenta con la producción ejecutiva de Carles Porta y Pablo Fernández Masó.

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El documental Desprotexida: El crimen de Pazos llegó a Netflix el pasado 6 de noviembre, justo una semana antes del estreno de la serie de ficción El crimen de Pazos, inspirada en los hechos que aborda esta producción.

Sin embargo, la serie sigue la historia de un policía que, mientras investiga el asesinato de una mujer, comienza a sospechar que el responsable es su esposo y empieza una búsqueda para demostrarlo.