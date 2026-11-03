El thriller psicológico de Netflix lleno de misterios y giros inesperados que atrapa a los espectadores de principio a fin

Si es amante de los dramas cargados de misterio de principio a fin, Netflix cuenta en su catálogo con una película que puede convertirse en una excelente opción para una noche de entretenimiento o un plan de cine en casa durante el fin de semana.

Se trata de Una mujer sin pasado, una producción que combina misterio, drama y giros inesperados que sumergen a los espectadores en una historia llena de interrogantes.

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La trama de la película gira alrededor de una misteriosa desaparición, un acontecimiento que desencadena una serie de situaciones inquietantes y lleva a descubrir detalles que podrían cambiar por completo la percepción de los personajes y de lo que realmente ocurrió.

A medida que avanza la historia, el suspenso cobra protagonismo y los misterios comienzan a entrelazarse, despertando la curiosidad del público por conocer la verdad detrás de los acontecimientos.

Además, la cinta está basada en un libro de la escritora danesa Anna Ekberg, autora reconocida por sus relatos de suspenso psicológico y sus narraciones repletas de secretos, conflictos y giros argumentales.

La obra literaria es Den hemmelige kvinde, una novela que sigue la historia de Louise Andersen, una mujer con una vida tranquila y aparentemente apacible en una isla noruega, a donde llega después de haber sufrido un episodio de amnesia que afectó su memoria.

Según Netflix, la película adapta este libro con un elenco que lideran Natalie Madueño, Claes Bang y Pål Sverre Hagen.

“Tras descubrir que tiene una familia y un imperio logístico, una mujer con amnesia regresa a su pasado privilegiado y en apariencia perfecto para entender por qué lo abandonó”, señala la sinopsis de la película que atrapa a los espectadores de principio a fin.

Una mujer sin pasado se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 28 de agosto y se caracteriza por mantener el suspenso a lo largo de la trama.

En la producción, Natalie Madueño le da vida a Louise Anderse, la mujer con amnesia que cree que ese es su nombre, pero al final descubre que es una rica heredera llamada Helene Söderberg.

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Pål Sverre Hagen, por su parte, es el encargado de interpretar a Joachim, el prometido con quien se casará la estelar cuando un extraño le siembra dudas sobre su identidad.

La cinta tiene una duración aproximada de 1 hora y 59 minutos, su idioma original es el danés y en Netflix está clasificada oficialmente como un largometraje de drama, misterio y thriller psicológico.