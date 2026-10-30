La serie de Netflix que avanza en el top 10 y suma más de 2.9 millones: una mezcla de horror y suspenso

Una historia marcada por el misterio, el terror y situaciones inexplicables comenzó a llamar la atención de los suscriptores de Netflix. Se trata de From, una producción que llegó al catálogo de la plataforma y consiguió ubicarse entre los contenidos más vistos, despertando nuevamente el interés por una ficción que combina elementos de ciencia ficción, suspenso y horror.

Netflix paraliza con exitosa miniserie: es número uno en el top global y suma más de 17 millones de vistas

De acuerdo con el listado semanal publicado por Netflix, correspondiente al periodo del 19 al 25 de octubre de 2026, la primera temporada de la serie alcanzó 2,9 millones de visualizaciones a nivel mundial. Este resultado le permitió ocupar la séptima posición del ranking global de producciones televisivas de habla inglesa, en una clasificación que reunió títulos de diferentes géneros.

¿De qué trata ‘From’, la serie que genera curiosidad?

La producción desarrolla una historia alrededor de un misterioso pueblo del que sus habitantes no consiguen escapar. Quienes llegan al lugar descubren que salir resulta prácticamente imposible y que, al caer la noche, deben protegerse de unas criaturas aterradoras que representan una amenaza para sus vidas.

En medio de este escenario, los residentes intentan encontrar respuestas sobre el origen del extraño fenómeno, mientras enfrentan conflictos personales y situaciones que ponen a prueba su capacidad para sobrevivir.

Uno de los aspectos que mantiene la expectativa de los espectadores es la manera en que la ficción presenta nuevos interrogantes a medida que avanza la historia. Los secretos del pueblo, el comportamiento de sus habitantes y las amenazas que aparecen durante la noche se convierten en elementos centrales de la trama.

Con su llegada al catálogo de Netflix, From encontró una nueva oportunidad para acercarse a una audiencia internacional y posicionarse entre las alternativas de entretenimiento más consultadas de la plataforma.