Solo tiene 6 episodios y ya es la miniserie más vista de Netflix: el fenómeno del momento que conquista al público

Netflix parece haber encontrado la fórmula secreta para captar la atención del público español y mantener el interés de los suscriptores con una oferta de entretenimiento cada vez más amplia, diversa y en constante renovación.

La plataforma de streaming apuesta por incorporar nuevos títulos a su catálogo, desde grandes producciones internacionales hasta series y miniseries que destacan por sus historias originales, sus personajes y su capacidad para conectar con los espectadores.

Lejos del ring y las explosiones, Iván Drago, de Rocky IV, reaparece

En este contexto, se destaca una nueva miniserie que, con solo seis episodios, logró situarse en el primer puesto del ranking de la plataforma en España, por delante de producciones como Lupin, cuya cuarta temporada se estrenó recientemente.

Esta producción es Grande de España, protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. Su estreno se llevó a cabo el pasado 23 de octubre y, en cuestión de pocos días, logró conquistar al público.

Su rápida acogida ha despertado el interés de los espectadores y la ha convertido en una de las novedades más comentadas de la oferta de entretenimiento del servicio de streaming.

¿De qué trata la serie Grande de España?

Según la sinopsis publicada por FilmAffinity, la miniserie sigue la historia de don Leandro, un marqués arruinado que se aferra a las apariencias y mantiene la esperanza de convertirse en Grande de España.

Ante una situación económica cada vez más complicada, el aristócrata encuentra una posible solución a sus problemas en la venta del deteriorado palacete familiar que posee en Madrid. La oportunidad surge cuando Sofía Carrington, una empresaria millonaria, muestra interés en adquirir la propiedad.

Sin embargo, lo que inicialmente parece una sencilla negociación inmobiliaria pronto se convierte en un juego de intereses, seducciones y secretos en el que ambos personajes descubrirán que las apariencias pueden resultar engañosas y que ninguno es exactamente quien dice ser.

La miniserie está dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, dos profesionales con una reconocida trayectoria en la ficción española. Ambos han participado en proyectos que han logrado destacar entre el público, como Vergüenza y Sentimos las molestias, generando gran expectativa entre sus admiradores cuando anuncian un nuevo proyecto.

Ben Affleck y sus mejores películas para disfrutar en casa: obras maestras que no pasan de moda

Al analizar las claves del éxito de esta producción, el portal especializado Cinemanía resalta su capacidad de recuperar el espíritu de la comedia berlanguiana, con una mirada irónica y mordaz sobre la sociedad.

A través de esta propuesta, la miniserie se burla de las aspiraciones de grandeza, las diferencias de clase y las contradicciones de quienes están dispuestos a hacer lo que sea necesario para conservar su posición social.