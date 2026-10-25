Chefs colombianos conquistan Instagram: Jorge Rausch lidera el ranking de influencia gastronómica en redes sociales

La gastronomía se consolidó como una de las categorías con mayor capacidad de generar conversación en redes sociales durante el último año. Así lo revela un análisis realizado por Kolsquare que identificó a los 20 chefs colombianos con mayor relevancia en Instagram entre el 24 de septiembre de 2025 y el 24 de septiembre de 2026. El estudio evaluó variables como número de seguidores, engagement total y volumen de contenido asociado a cada creador.

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El ranking es liderado por Jorge Rausch, quien registra una comunidad de 1,89 millones de seguidores y más de 813.500 interacciones durante el periodo analizado. En segundo lugar aparece Nicolás de Zubiría, con 1,42 millones de seguidores y más de 556.000 interacciones, seguido por Juan Manuel Barrientos, quien supera los 1,1 millones de seguidores y alcanza más de 392.000 interacciones.

Jorge Rausch confiesa las agresiones que sufrió en sus inicios Foto: x

Sin embargo, los datos muestran que la influencia digital no depende únicamente del tamaño de la audiencia. Juan Diego Vanegas, cuarto en el ranking, acumuló cerca de 2,44 millones de interacciones, mientras que Rubi Chef alcanzó casi 3 millones, cifras que evidencian una alta capacidad para movilizar conversaciones y generar participación entre sus comunidades.

El Top 10 también incluye a perfiles como The Kitchen Brothers, Mark Rausch, Leonor Espinosa, Federico Martínez y Lucero Vilchez, quienes han encontrado en Instagram una vitrina para amplificar sus proyectos, acercar la gastronomía a nuevas audiencias y fortalecer su marca personal.

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“El ecosistema gastronómico se ha convertido en uno de los más interesantes para analizar desde el marketing de influencia. Los chefs ya no son únicamente referentes culinarios; hoy son creadores de contenido capaces de generar comunidades altamente comprometidas, impulsar tendencias de consumo y construir narrativas que conectan con millones de personas. Vemos que la autenticidad, la especialización y la cercanía con las audiencias son factores que están marcando la diferencia en Instagram”, aseguró Paola Ortega, Country Manager de Kolsquare Colombia.

El estreno será el 24 de octubre a las 9:30 p.m. por Sony Channel, donde la audiencia podrá disfrutar cada viernes de un episodio que combina aventura, entretenimiento y orgullo culinario colombiano. Foto: Sony Chanel

La segunda mitad del ranking reúne a figuras reconocidas de la gastronomía nacional como Harry Sasson, Pablo Naranjo, Carlos Gaviria, Álvaro Clavijo y Manuela Mendoza, entre otros, quienes continúan fortaleciendo la conversación digital alrededor de la cocina colombiana y la alta gastronomía.

Para las marcas, este comportamiento representa una oportunidad cada vez más relevante. La gastronomía es una de las categorías con mayor afinidad para sectores como alimentos y bebidas, retail, turismo, tecnología para el hogar y estilo de vida. La capacidad de los chefs para generar confianza y recomendaciones auténticas los convierte en aliados estratégicos dentro de las campañas de influencer marketing.

Juan Manuel Barrientos ha consolidado una destacada trayectoria internacional. Foto: Getty Images

El análisis de Kolsquare confirma que las audiencias ya no solo siguen a los chefs por sus recetas o recomendaciones culinarias. Hoy buscan historias, experiencias y contenido que combine entretenimiento, conocimiento e inspiración. En ese escenario, los creadores gastronómicos continúan fortaleciendo su influencia y consolidándose como algunas de las voces más relevantes dentro del ecosistema digital colombiano.