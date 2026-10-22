La película de HBO Max considerada de las mejores de los últimos años y está avalada por Stephen King

HBO Max es considerada una de las plataformas con más variedad de contenidos en su catálogo, brillando con títulos de drama, suspenso y terror.

Entre las producciones recientes que han llamado la atención de los aficionados al género en estos espacios de streaming se encuentra Evil Dead Rise, una película de 2023 que recibió elogios del reconocido escritor Stephen King, según reseña Xataca.

La famosa película que está en el top 1 de lo más visto en HBO Max: arrasa en vistas y es de hace 15 años

La cinta retoma el universo de la franquicia Evil Dead, pero presenta una historia independiente que permite disfrutarla sin necesidad de conocer las entregas anteriores. Su propuesta combina elementos sobrenaturales, violencia explícita y un conflicto familiar que convierte una reunión entre hermanas en una experiencia aterradora.

La historia sigue a Beth, una mujer que visita a Ellie, su hermana y madre soltera de tres hijos, en un apartamento de Los Ángeles. Lo que comienza como un encuentro familiar cambia radicalmente cuando uno de los niños encuentra un libro maldito que desencadena una serie de acontecimientos sobrenaturales.

A partir de ese momento, los integrantes de la familia deben enfrentarse a una amenaza que transforma su hogar en un escenario de horror. La posesión demoníaca y la violencia se convierten en elementos centrales de una trama que también explora el miedo de ver a una persona cercana convertirse en alguien peligroso.

Uno de los aspectos que impulsó el interés por la película fue el comentario favorable de Stephen King, autor de obras emblemáticas del terror. Durante su lanzamiento en el festival SXSW de 2023, el filme despertó una respuesta positiva entre los asistentes y posteriormente recibió el reconocimiento público del escritor en redes sociales.

De acuerdo con Xataka México, la producción recaudó más de 150 millones de dólares en taquilla, una cifra que evidencia su alcance comercial.

Con una combinación de terror sobrenatural, escenas sangrientas y tensión psicológica, Evil Dead Rise se posicionó como una alternativa para quienes buscan historias intensas dentro del género. La película conserva elementos característicos de la saga, al tiempo que introduce un conflicto en el que los vínculos familiares se convierten en parte fundamental de la pesadilla.