Jürgen Klopp opinó sobre el Bayern Múnich: su crítica dejó sin palabras a Vincent Kompany

Jürgen Klopp, técnico de la selección de Alemania, estuvo presente en el empate de Bayern Múnich vs. Arsenal por la tercera fecha de la Champions League y analizó el planteamiento de del conjunto bávaro en declaraciones para DAZN.

Comunicado oficial del Bayern Múnich sobre la lesión de Luis Díaz: diagnóstico y tiempo de baja

Klopp manifestó que no comprendía la razón por la que Harry Kane terminaba entre los volantes y no presionando la salida del rival. “Hasta el día de hoy, no he comprendido del todo qué hace el Bayern sin balón”, expresó.

El estratega alemán hizo énfasis en el primer gol de Arsenal, que surgió tras un balón largo de Martin Odegaard a la espalda de la defensa del Bayern. “Alguien le pasa el balón en posición reglamentaria, pero no hay presión sobre el balón antes. Y eso es lo que echo de menos. Kane está en todas partes y creo que eso está perfectamente bien con el balón. ¿Pero sin él?“, dijo.

Klopp añadió que “cuando veo a Harry Kane en la última línea, no en el bloque profundo, sino presionando en el mediocampo... No soy el Papa del fútbol. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero yo tampoco lo tengo todo claro todavía”.

Jürgen Klopp, técnico de Alemania, hablando en DAZN Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La respuesta de Kompany

Aún cumpliendo con esas órdenes que no fueron del todo aprobadas por Jürgen Klopp, el premio a la figura del partido de Bayern vs. Arsenal quedó en manos de Kane. El delantero inglés dio asistencia para el gol de Alphonso Davies y luego marcó desde el punto penal.

Lastimosamente, el conjunto bávaro no supo mantener la ventaja en el marcador y dejó escapar un empate en el Allianz Arena.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre la lesión de Luis Díaz: analizó el comportamiento en Bayern Múnich

Cuando le preguntaron a Vincent Kompany sobre las declaraciones de Klopp, prefirió no entrar en polémicas. “No comentaré sobre ese tema. Siguiente pregunta”, contestó el DT del Bayern Múnich.

Lo cierto es que Kompany sí habló sobre las labores de Harry Kane como un ‘todocampista’ que puede apoyar en ataque, defensa y salida. “Está en todas partes y es un jugador que toma la decisión correcta una cantidad increíble de veces”, expresó.

Bayern no levanta en Champions

Más allá del destacado desempeño de Harry Kane, la hinchada del Bayern Múnich se llevó una decepción por otro revés en condición de local.

Aunque el equipo marcha líder de la Bundesliga, en Champions aún no levanta vuelo. El conjunto bávaro marcha en la posición número 14 con 5 puntos y está fuera de las posiciones de clasificación directa a octavos de final.

Todavía quedan cinco partidos por delante para recomponer el camino; sin embargo, los rivales han demostrado tener la clave para poner en aprietos a Kompany y sus dirigidos.