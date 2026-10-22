Medio alemán reporta la primera decisión del Bayern Múnich con Luis Díaz tras su lesión

Luis Díaz salió lesionado en el partido de Bayern Múnich vs. Arsenal y este jueves decidieron someterlo a una resonacia magnética para conocer el alcance de las molestias musculares que venía arrastrando desde la victoria ante RB Leipzig.

Luis Díaz se pronuncia y da parte oficial de su lesión: expectativa en Bayern Múnich

De acuerdo al diario BILD, la lesión no sería de gravedad y el cambio repentino fue por precaución para evitar problemas más graves.

Su presencia en la convocatoria para el próximo partido de la Bundesliga está sujeta a la evolución, caso similar al que vive el coreano Kim Min-Jae. “Ambos jugadores del Bayern son duda para el partido de liga contra el Friburgo. En ambos casos, el cuerpo técnico y los médicos tomarán una decisión día a día. La próxima evaluación importante tendrá lugar el viernes, cuando el equipo del entrenador Vincent Kompany (40) comience la preparación para el encuentro contra el tercer clasificado de la Bundesliga”, agregó el medio alemán.

La buena noticia es que Lucho le informó a medios locales que “no es grave” y podría regresar a las canchas antes del parón internacional de noviembre. Todo depende de la evaluación que haga el departamento médico, pues cualquier paso en falso podría significar un desgarro de la zona afectada.

Vincent Kompany choca su mano con Luis Díaz tras el cambio obligado Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Declaraciones de Max Eberl y Vincent Kompany

Bayern Múnich no ha emitido comunicado oficial sobre la lesión de Luis Díaz; sin embargo, tras el partido ante Arsenal hubo dos pronunciamientos al respecto.

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Vincent Kompany, técnico del conjunto bávaro, dio un parte de tranquilidad. “No creo que sea grave. Pero cuando ocurre dos veces en poco tiempo, entonces es algo por lo que hay que preocuparse un poco”, apuntó.

Por su parte, el director deportivo Max Eberl dijo: “Ya tenía problemas musculares antes del partido y ahora los ha vuelto a notar ligeramente. No queríamos correr ningún riesgo. Esperemos a ver qué pasa”.

Luis Díaz brilló por su ausencia en la alineación titular del Bayern para la tercera fecha de la Champions League. En su lugar estuvo el canadiense Alphonso Davies, que respondió con creces a la exigencia del rival y marcó el primero de los dos goles de su equipo.

Arsenal fue un hueso duro de roer para Kompany y por eso decidió meter a Lucho como revulsivo para los minutos finales del segundo tiempo. Desafortunadamente, el colombiano apenas aguantó 22 minutos antes de sentir la molestia y pedir el cambio.

Al final, el Bayern se tuvo que conformar con un empate en condición de local y complicó su situación en la tabla de posiciones. Aunque todavía tienen cinco partidos por delante, varios clubes importantes ya tomaron ventaja en la parte alta.