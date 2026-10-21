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Alex Char sorprendió con mensaje a Davo Xeneize: esto le dijo por la final de la Sudamericana en Barranquilla

En un video desde el estadio Supermetro, Alex Char le dejó un mensaje a uno de los hinchas más famosos de Boca Juniors.

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Redacción Deportes
21 de octubre de 2026 a las 10:06 p. m.
Alex Char (izq.), alcalde de Barranquilla, le dejó un mensaje al reconocido streamer de Boca Juniors, Davo Xeneize (der.).
Alex Char (izq.), alcalde de Barranquilla, le dejó un mensaje al reconocido streamer de Boca Juniors, Davo Xeneize (der.). Foto: Izq: Instagram - @alejandrocharch / Der: TikTok @davooxeneize

Luego de que se confirmara la final de la Copa Sudamericana 2026, entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, el alcalde de Barranquilla, Alex Char, le dejó un mensaje al reconocido streamer argentino, e hincha del cuadro de Boca, Davo Xeneize.

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Cabe recordar que la gran final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará el sábado, 21 de noviembre, en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla; o mejor, Supermetro, como lo llama el propio alcalde Char.

Alex Char a Davo Xeneize: “Te tenemos el PC para que strimees”

En un video publicado en sus redes oficiales, mientras Alex Char hablaba, se veía en la pantalla del Supermetro a Davo Xeneize bailando.

El video de Davo corresponde a su stream del pasado 20 de octubre, cuando Boca Juniors venció a Vasco da Gama y clasificó a la gran final de la Copa Sudamericana.

Bueno, Davo. Ya aquí te tenemos en Supermetro. Y te tenemos el PC para que strimees desde Barranquilla también. Acá está la casa”, escribió Alex Char.

“La casa de Junior, la casa de la Selección Colombia y la casa de la final de la Copa Sudamericana 2026”, agregó.

En Argentina crece la expectativa por la clasificación de Boca Juniors a la gran final de la Sudamericana 2026. Luego de 21 años, el cuadro xeneize puede levantar la otra mitad de la gloria.

Bienvenido, Boca Juniors, a Barranquilla. Tuvimos a Riquelme en una época. Diego Armando Maradona vino a este estadio cuando se inauguró en 1986. Esa selección que un mes después fue campeona del mundo estuvo aquí jugando contra Junior”, recordó el alcalde de Barranquilla.

Y, en su video, cerró con: “Muchas veces ha venido Boca también. Estamos listos para recibirlos a todos, a Boca y al Atlético Mineiro en el Supermetro de Barranquilla”.

Sin embargo, Alejandro Char no se olvidó del otro finalista de la Copa Sudamericana 2026: Atlético Mineiro.

El cuadro galo dejó en las semifinales a Montevideo City Torque, con un global de 3-2 a favor.

Sobre Mineiro, Char escribió: “¡Bienvenido, Atlético Mineiro, a Barranquilla! La casa de la Selección Colombia abre sus puertas a otro gigante del fútbol sudamericano. ¡Aquí los esperamos con los brazos abiertos para vivir una final histórica!”.

En el caso específico del cuadro galo, nunca ha ganado la Copa Sudamericana. Lo más cerca que ha estado de ello es en 2025, un año atrás, cuando perdió en la ronda definitiva contra Lanús de Argentina.