Un hecho de contaminación ambiental registrado en la mañana de este martes, 20 de octubre, provocó una contundente reacción de las autoridades locales y la ciudadanía en Barranquilla.

Así sería el cambio que busca evitar que toneladas de residuos terminen en rellenos sanitarios

A través de un video difundido en redes sociales, se observó a varios individuos arrojando repuestos de motocicletas, cascos, chalecos y otro tipo de residuos directamente al cauce de un arroyo ubicado en la diagonal 88 con carrera 5E, en el barrio La Sierrita, al sur de la capital del Atlántico.

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Frente a la gravedad de las imágenes, el alcalde Alejandro Char emitió un firme pronunciamiento en el que anunció medidas inmediatas contra los infractores. “Ya di la orden de identificarlos, ubicarlos y hacer que respondan por sus actos ante la ciudad; ¡esto no puede seguir pasando y tampoco lo vamos a permitir!”, aseveró el mandatario distrital, respondiendo al clamor de los ciudadanos que exigieron controles estrictos para garantizar el respeto por el entorno urbano.

Denuncia comunitaria y denuncias sobre talleres locales

La denuncia fue realizada inicialmente por una habitante del sector a través de su cuenta de Instagram, quien solicitó mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.

Por todos lados me escriben: “Álex, ¿qué vamos a hacer con esta gente irresponsable?”. Mi respuesta es clara: ¡SANCIONARLOS! Ya di la orden de identificarlos, ubicarlos y hacer que respondan por sus actos ante la ciudad. ¡Esto no puede seguir pasando y tampoco lo vamos a permitir! Aquí hay que respetar a Barranquilla. — Alejandro Char (@AlejandroChar) October 20, 2026

Según versiones suministradas por vecinos de la zona, los materiales arrojados provendrían de un taller de mecánica localizado a pocas cuadras del lugar. Los habitantes tildaron el comportamiento de los hombres como “irresponsable e inhumano” y solicitaron la aplicación del Código de Policía a los responsables.

El caso cobró especial relevancia debido a la vulnerabilidad de Barranquilla frente a la temporada de precipitaciones, época en la que la acumulación de escombros en los canales suele ocasionar represamientos e inundaciones en diversos sectores.

Alcaldía de Barranquilla rastrea a infractores ambientales tras grave caso de contaminación en La Sierrita. Foto: Suministrado a SEMANA API

Las autoridades distritales recordaron que la disposición inadecuada de basuras anula los esfuerzos de infraestructura y mantenimiento que se adelantan en la ciudad.

Mantenimiento del sistema hídrico e impacto en la infraestructura

Para mitigar el impacto de las lluvias, el Distrito de Barranquilla mantiene un plan continuo de intervención en sus canales de drenaje. En lo corrido de 2026, las autoridades han intervenido más de 15 kilómetros de canales y arroyos, así como seis kilómetros de caños y 11 rejillas de captación.

Alcaldía de Barranquilla rastrea a infractores ambientales tras grave caso de contaminación en La Sierrita. Foto: Suministrado a SEMANA API

Sin embargo, la administración advirtió que la efectividad de estas obras depende en gran medida de la cultura ciudadana y del manejo responsable de los desechos sólidos.

Las autoridades de policía y los inspectores ambientales avanzan en el rastreo de los implicados a partir del material videográfico para interponer las multas correspondientes y verificar la legalidad de los establecimientos comerciales aledaños.

La Alcaldía reiteró el llamado a la comunidad para utilizar las líneas de denuncia y reportar cualquier conducta que atente contra el sistema hídrico y la seguridad de los barranquilleros.