Hombres arrojaron desechos de partes de motos a un arroyo en Barranquilla: piden sanciones

Un grupo de hombres fue captado en video mientras arrojaba basura directamente a un arroyo del barrio La Sierrita, ubicado al sur de Barranquilla. El momento quedó grabado en video y generó una fuerte reacción de la comunidad, que pide a las autoridades identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

“Que responda”: Char pide ubicar a hombre que tiró basura a una alcantarilla en Barranquilla

El hecho tuvo lugar durante la mañana de este martes, 20 de octubre, específicamente en la diagonal 88 con carrera 5E.

La denuncia fue hecha por una usuaria, quien pidió mantener su identidad bajo reserva por cuestiones de seguridad, a través de su cuenta de Instagram.

En las imágenes se logra observar a varios hombres tirando cascos, chalecos, repuestos y otro tipo de autopartes de motocicletas a la afluente de agua.

Según versiones que se pudieron conocer, algunos ciudadanos manifestaron que los desechos provendrían de un taller mecánico localizado a pocas cuadras del río.

Las imágenes generaron la molestia de distintos usuarios en redes sociales, quienes señalaron el comportamiento de los hombres y los tildaron de “irresponsables e inhumanos”.

Ante el suceso, la misma comunidad hace un llamado para que la ciudadanía tome conciencia sobre la disposición correcta de los residuos y evitar que los ríos y corrientes de agua de la ciudad terminen convertidos en botaderos de basuras.

Residuos de neveras, espuma, enfriadores y plásticos acumulados en el arroyo León en Barranquilla. Foto: Foto: X @ELTIEMPO

Un problema que preocupa a Barranquilla

El hecho cobra especial relevancia por el impacto que pueden tener los residuos sobre el sistema de drenaje de la ciudad.

Barranquilla atraviesa una época en la que las lluvias pueden generar desbordamientos de arroyos, inundaciones y otras emergencias, por lo que el Distrito ha insistido en la importancia de mantener despejados los sistemas de conducción de agua.

Emergencia en Barranquilla por arroyos. Foto: Captura de pantalla Cuentas de X: Primero Barranquilla, CTV Barranquilla, Noticias RCN / Montaje SEMANA

De hecho, la Alcaldía ha advertido que no se deben arrojar basuras, escombros ni otros residuos en calles, canales, arroyos o sistemas de drenaje, debido a que pueden producir obstrucciones y aumentar el riesgo de inundaciones.

El Distrito también viene adelantando labores de mantenimiento de su sistema hídrico. En lo corrido de 2026, según información oficial publicada recientemente, se han intervenido más de 15 kilómetros de canales, arroyos y sistemas de conducción, además de seis kilómetros de caños y 11 rejillas de captación.

Mientras tanto, el video sigue generando indignación entre los habitantes de Barranquilla y vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad ciudadana frente al manejo de las basuras, especialmente en una ciudad donde el funcionamiento de los sistemas de drenaje resulta clave durante las lluvias.