Capturan a Juancho Kily por el presunto abuso sexual de una menor en Atlántico

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron durante este martes, 20 de octubre, a Juan Álvarez Torres, conocido como Juancho Kily, por el presunto abuso sexual de una menor de edad.

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El hombre fue conducido por las autoridades judiciales hasta la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía para la legalización de su captura. En las próximas horas será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para el inicio de las audiencias preliminares.

Según lo que se ha conocido, todo sucedió el viernes, 2 de octubre, en el establecimiento Kilymandiaro, situado en el sector de Pradomar, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, cuando la menor terminaba su jornada de prácticas de surf.

Al parecer, el hombre llamó a la menor a su oficina y en ese momento se habría registrado el acto obsceno. Otra menor de 12 años que acompañaba a la víctima comenzó a llamarla a gritos y fue entonces cuando el hoy capturado la habría dejado salir.

Tras conocerse la denuncia, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso.

Desde el establecimiento comercial, muy concurrido en el Atlántico, precisaron que el hombre tenía una oficina en el lugar, pero no tenía ningún tipo de relación con la empresa.

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“Kilymandiaro no emitirá juicios sobre los hechos ni sobre eventuales responsabilidades individuales. Es un acto de carácter personal”, señaló la administración en su comunicado.

Se espera que las autoridades del Atlántico avancen en las investigaciones correspondientes para determinar si hay más personas involucradas en estos hechos.

Quienes sean víctimas de este tipo de acciones pueden solicitar ayuda a través de la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.