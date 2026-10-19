Pronóstico del clima del 19 al 23 de octubre: así se comportarán las lluvias y temperaturas en Colombia

Colombia inicia una nueva semana laboral marcada por variaciones meteorológicas complejas a lo largo de sus regiones geográficas. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para el periodo comprendido entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre.

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Los ciudadanos deberán preparar sus itinerarios diarios ante un panorama variado de lluvias torrenciales en el occidente y picos de calor en el oriente y norte del país. El Ideam entregó el pronóstico del clima del lunes 19 al viernes 23 de octubre, marcando el inicio de la semana laboral en Colombia.

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El inicio de semana estará caracterizado por contraste climático. Durante el lunes y el martes, se registrarán marcados incrementos térmicos en departamentos como Cesar, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Casanare, Vichada, Guainía y Guaviare, mientras que el tiempo seco predominará en el norte de La Guajira, la cordillera Oriental, Putumayo y Amazonas.

En contraposición, las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y la Sierra Nevada de Santa Marta, acompañadas de precipitaciones moderadas a ligeras en el Eje Cafetero, los Llanos Orientales y el resto del Caribe central.

Mapa climatológico de Colombia para el lunes 19 de octubre. Foto: Ideam

Lluvias intensas en el occidente y disminución progresiva hacia el fin de semana

Hacia mitad de semana, entre el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre, las precipitaciones se fortalecerán sustancialmente sobre la franja del Pacífico y la zona andina. Las lluvias fuertes se intensificarán en Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y el occidente del país durante el núcleo de la semana.

El jueves se sumarán precipitaciones moderadas en la sabana de Cundinamarca, Boyacá, Atlántico, Bolívar, Sucre y sectores dispersos del Tolima y Huila, mientras que el calor mantendrá su presencia en puntos focalizados de Cesar, Huila y la Orinoquía.

Mapa climatológico de Colombia para el viernes 23 de octubre. Foto: Ideam

Para el cierre de la jornada laboral el viernes 23 de octubre, las autoridades meteorológicas no observan una señal de incremento generalizado sobre todo el territorio nacional, aunque persistirán precipitaciones fuertes en Santander, Antioquia y el occidente de Cauca.

Para el viernes 23 de octubre no se observa una señal de incremento generalizado de lluvias sobre todo el país, pero persistirán precipitaciones en la zona andina. La Orinoquía y la Amazonía pasarán a registrar lluvias de carácter ligero y disperso, permitiendo una paulatina estabilización del clima en la franja oriental del país.