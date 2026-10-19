Andrés Julián Rendón se pronuncia sobre denuncia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso contra el gobierno Petro

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de su cuenta de X sobre las declaraciones que en las últimas horas dio el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso acerca de que el gobierno Petro buscó a los exparamilitares para que pidieran que exjefes de las AUC “acusaran a Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras para ganar elecciones”.

“Sobre las declaraciones de este exparamilitar Mancuso empiezan a aparecer las llaves. Fue bastante claro de la relación del gobierno anterior con criminales de distinta pelambre, no solo para darles salvoconducto en su accionar delictivo, para permitirle alterar el resultado electoral y alterar la voluntad y la imagen que los colombianos tienen de personas que le han servido al país”, dijo el gobernador.

Salvatore Mancuso. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Ojalá esa situación se pueda esclarecer para el bien del país y sobre todo que Colombia nunca más vuelva a repetir un paso por la historia de las dimensiones grotescas que nos tocó vivir, un gobierno arrodillado al crimen”, agregó.

Mancuso habló en un video de tres minutos sobre las declaraciones de Angie Rodríguez y la reunión con gestores de paz designados por Petro en Valledupar.

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“Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”.

El exjefe paramilitar, que pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos y regresó a Colombia, contó que el encuentro lo acordó él con el presidente Gustavo Petro un año antes en Montería, Córdoba, para una sola cosa: cerrar el proceso de paz de Ralito.

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“20 años después de la desmovilización, un balance de fondo, la verdad es que ya contamos con la reparación, los bienes que entregamos, la reparación, los bienes entregados, la reintegración y cientos de hombres que siguen presos sin claridad jurídica”, dijo.

Mancuso añadió que, pese a lo acordado, en Valledupar, en medio del evento, Angie Rodríguez y el asesor de presidencia, Víctor de Correa Lugo, “nos pidieron otra cosa: hablar públicamente contra esas tres personas. La respuesta fue una sola, nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”.

Por último, Mancuso pidió a los colombianos mirar los hechos y confirmar que lo que él denuncia es cierto: “No me crean a mí, miren los hechos. No hubo entrevista. No hubo declaración. Y eso no tuvo precio: la mesa de Ralito no volvió a convocarse, nunca. La propia señora Angie Rodríguez lo ha dicho públicamente”.