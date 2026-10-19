Salvatore Mancuso denuncia que gobierno de Gustavo Petro buscó que exjefes de las AUC “acusaran a Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras para ganar elecciones”

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia Salvatore Mancuso rompió su silencio y denunció cómo en el gobierno del expresidente Gustavo Petro pretendieron que los exjefes paramilitares, quienes hicieron parte de las negociaciones de Ralito, hicieran señalamientos contra la derecha en Colombia. Ocurrió en octubre de 2025, en plena campaña presidencial.

En un video de casi tres minutos que divulgó a través de sus redes sociales, Mancuso fue contundente en su señalamiento contra la pasada administración.

Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Con respecto a las declaraciones de Angie Rodríguez, esto fue lo que pasó en Valledupar en octubre de 2025″, encabezó su video el exjefe paramilitar.

E informó: “Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez Foto: SEMANA

Mancuso contó que el encuentro lo acordó él con el presidente Gustavo Petro un año antes en Montería, Córdoba, para una sola cosa: cerrar el proceso de paz de Ralito.

“20 años después de la desmovilización, un balance de fondo, la verdad es que ya contamos, con la reparación, los bienes que entregamos, la reparación, los bienes entregados, la reintegración y cientos de hombres que siguen presos sin claridad jurídica”, dijo.

Armando Benedetti, Gustavo Petro y Angie Rodríguez. Foto: SEMANA / Presidencia

Narró que, pese a lo acordado, en Valledupar, en medio del evento, Angie Rodríguez y el asesor de presidencia, Víctor de Correa Lugo, “nos pidieron otra cosa: hablar públicamente contra esas tres personas. La respuesta fue una sola, nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”.

Mancuso le pidió al país mirar los hechos y confirmar que lo que él denuncia es cierto: “No me crean a mí, miren los hechos. No hubo entrevista. No hubo declaración. Y eso no tuvo precio: la mesa de Ralito no volvió a convocarse, nunca. La propia señora Angie Rodríguez lo ha dicho públicamente”.

También aclaró: “Que si fue orden del presidente Gustavo Petro. Él nunca me lo pidió. Eso lo responden ella, su asesor y el expresidente ante la justicia. Si la Fiscalía me llama, voy”.

El 1 de agosto de 2026, SEMANA reveló en exclusiva la declaración de Angie Rodríguez ante la Fiscalía, donde confirmó cómo recibió órdenes por parte del entonces presidente Gustavo Petro para que los exjefes paras hablaran contra los candidatos Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

“Me tomé tan en serio la tarea que, en noviembre, en Valledupar, hice la primera reunión del cierre de Ralito con los 11 exjefes paramilitares. Ahí solamente faltaban Castaño y don Berna. El resto estaban todos. Mancuso, Macaco, Jorge 40, el Alemán. Porque yo era la secretaria técnica. Al final, Benedetti me dejó metida; llegó el último día, pero yo estuve con ellos de martes a viernes”, contó Rodríguez, haciendo referencia a un evento que fue público y que denominaron Diálogo Social Paz Total.

El Diálogo Social que se estableció con los exjefes paramilitares en Valledupar, en plena campaña electoral, se planteaba como un cierre del Pacto de Ralito. Sin embargo, según Angie Rodríguez, la intención era enlodar a políticos de oposición y afectar la aspiración de Abelardo De La Espriella. Foto: MinInterior.

Todo parecía normal, un evento más de la cuestionada paz total de Petro. Sin embargo, a Rodríguez le habrían dado una instrucción que cambió todo. “Pero a mí me dan una orden. Usted tiene que hablar, ustedes tienen que hablar de tres personas: Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras. En efecto, entonces me piden organizar lo del cierre de Ralito con la misión de que ellos hablen para las elecciones”, dijo.

Rodríguez sabía que lo que estaba haciendo podía ser un gran lío: “Yo decía: ‘Dios mío, ¿en qué me metí?’. O sea, un tema de otro nivel. Llamé al director del DNI, al doctor Lemus, y le dije: ‘Ven, acompáñame’, me sacó el cuerpo (…). Fue también Holman Morris, también era lo mismo, era: ‘Venga, hablen, cuéntenos, díganos; suelten la lengua’, en pocas palabras”.

Rodríguez tenía que cumplir la orden del presidente Petro y del ministro Benedetti: “Entro y les digo, literal, sin anestesia: ‘Perdónenme que hable así tan horrible’, y les digo: ‘Venga, la verdad, acá hay un objetivo principal. Que ustedes hablen de estas tres personas’. Se me paran dos, —perdónenme, voy a decir la palabra— ‘emputados’. A nosotros nos respetan, doctora, y el Gobierno no nos va a utilizar y no sé qué. Y uno se paró de la mesa”.

Los exjefes paramilitares se pararon y advirtieron que estaban dispuestos a ir a los territorios, a pedir perdón a las víctimas y hasta a entregar fosas comunes, pero no se prestaron para el plan trazado por la Casa de Nariño.