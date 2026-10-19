Abelardo De La Espriella le puso tatequieto a viajes al exterior de funcionarios: “Viático que no se gastó no es propina”

El vocero del Gobierno, Miller Soto, explicó una circular que firmó recientemente el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sobre austeridad en el gasto para los funcionarios de su administración.

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En una declaración que dio Soto desde la Casa de Nariño, afirmó que cada uno de los viajes al exterior que tengan los funcionarios deberán tener una autorización previa del despacho presidencial.

“Toda entidad tiene que preferir el encuentro virtual al viaje. Si alguien se desplaza, el viaje tiene que ser mínimo y justificado por escrito. ¿Qué va a hacer y por qué eso hace parte de su trabajo? Un congreso, una feria, una foto en otro país sin propósito claro no cabe”, expresó Soto.

El vocero del Gobierno, Miller Soto, explicó la circular firmada por el presidente Abelardo De la Espriella sobre las medidas de austeridad para los funcionarios. Los viajes al exterior deberán ser autorizados por el despacho presidencial. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/juluwwIQMt — Revista Semana (@RevistaSemana) October 19, 2026

Y avanzó el vocero del Gobierno de De La Espriella: “Salir del país en comisión de servicio deja de ser un trámite de cada despacho. Debe ser excepcional. Antes tiene que autorizarlo la jefatura de despacho de la Presidencia de la República”.

“La entidad pide el permiso con tiempo para que el decreto llegue a la Secretaría Jurídica por lo menos cinco días hábiles antes de subirse al avión. Se acabó el tiquete comprado el viernes para volar el lunes. Tercero, la silla del avión. Nacional o internacional se compra la tarifa más económica que haya”, subrayó el alto funcionario del Gobierno nacional.

Finalmente dejó de presente la medida que expidió el mandatario colombiano: “Si alguien quiere otra, tiene que justificarlo ante el Departamento Administrativo de la Presidencia. Y si sobra plata de pasaje o de viáticos, se devuelve de una a la entidad. El viático que no se gastó no es propina, se regresa”.

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En repetidas ocasiones el presidente De La Espriella alertó que el anterior gobierno dejó al país en una profunda crisis fiscal por excesos en los gastos de dineros públicos.