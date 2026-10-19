En Bogotá cayó alias el Gordo: Abelardo De La Espriella confirmó el operativo. “Uno de los más buscados por homicidio”

Sigue la cruzada del Gobierno nacional en contra del crimen. En esta oportunidad, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, destacó un operativo que se ejecutó en Bogotá.

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En la acción de la Fuerza Pública se confirmó, según el mandatario colombiano, que cayó capturado alias el Gordo, quien, según las autoridades, es uno de los más buscados en Bogotá por cometer, al parecer, múltiples homicidios.

“¡GOLPE CONTUNDENTE CONTRA EL HOMICIDIO EN BOGOTÁ! Gracias al trabajo de prevención, vigilancia, inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional, a través de la Policía Metropolitana de Bogotá, desde el 7 de agosto se logró la captura de 64 presuntos homicidas y la aprehensión de un adolescente”, expresó De La Espriella.

También expresó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Entre los capturados hay sicarios, feminicidas y uno de los más buscados por homicidio, alias el Gordo”.

“¡La ofensiva contra el crimen no se detiene! Seguimos trabajando para proteger la vida y llevar a los responsables ante la justicia. 🇨🇴 ¡Firme por la Patria!”, recalcó el mandatario colombiano.

Recientemente, el jefe de Estado también compartió detalles de un resultado operacional de la Fuerza Pública contra estructuras criminales.

“El Ejército Nacional, a través de la Fuerza de Tarea Omega, desarrolló la Operación Decisiva en Puerto Rico, Meta, contra la estructura narcoterrorista Marco Aurelio Buendía, de las disidencias de las Farc, facción de Calarcá”, indicó.

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“Resultado: un bandido muerto en desarrollo de operaciones militares y tres capturados. Entre ellos, alias Junior Rojas, herido, segundo cabecilla y responsable financiero del frente. Este cabecilla dinamizaba extorsiones contra comerciantes y empresarios y controlaba la producción de narcóticos en Vistahermosa y Puerto Rico. Se incautaron dos armas cortas, dos largas, 274 cartuchos, cuatro proveedores, una mira telescópica y tres granadas de mano. Vamos a acabar con esta plaga narcoterrorista con toda la fuerza y contundencia del Estado. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, concluyó el presidente De La Espriella.