Este lunes 19 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó un fuerte mensaje por medio de su cuenta personal de X, en contra de uno de los alfiles del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Salvatore Mancuso denuncia que gobierno de Gustavo Petro buscó que exjefes de las AUC “acusaran a Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras para ganar elecciones”

Se trata del exministro del Interior Armando Benedetti, a quien el mandatario colombiano calificó como un “criminal que tanto daño le ha hecho a la patria”.

“Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece. ¡Bienvenido a la Patria Milagro!“, publicó. ¡Firme por la Patria!”, reiteró el jefe de Estado en sus redes sociales.

La molestia del presidente radicó en una reunión de Benedetti con Angie Rodríguez en la que entregó detalles de un encuentro con ex jefes paramilitares, como Salvatore Mancuso.

“A ver, nos hemos reunido con los 16 gestores de paz designados una resolución por el señor presidente y esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad. Verdad que estoy seguro que va a sobrar a Colombia y sobre todo a la verdadera clase política que estuvo con ella en el establecimiento con ellos, que además es cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento. Varios de esos actores políticos hoy son candidatos”, indicó Benedetti en esa pasada rueda de prensa en el gobierno Petro.

Y dijo el exministro Benedetti: “En esa línea, en efecto, el señor presidente de la República ha encomendado y ha delegado al Ministerio del Interior, al Depre y a la Oficina del Alto Comisionado para liderar ese cierre de ese proceso con las antiguas autodefensas. En el caso puntualmente del Dapre vamos a ejercer la Secretaría Técnica bajo el liderazgo que va a tener el señor ministro del Interior. La idea es que precisamente como lo señala el ministro, el país conozca la verdad de lo que ocurrió en el país durante las confrontaciones en el marco del proceso de justicia y paz”.

“¿Cuál es el paso a paso ahora? ¿Vienen reuniones, audiencias públicas? Hay que buscar una reunión presencial entre ellos, con ellos, para que empiecen a tomar las decisiones, unos cronogramas para ir al territorio y contar la verdad. Lo importante de todo eso es que esos actores que estuvieron presentes en el pasado, en esa violencia, hoy todavía muchos de ellos siguen vigentes o han vuelto a aparecer o son recién aparecidos en la escena política. Es importante que el país sepa qué clase de criminales son”, recalcó Armando Benedetti.

Sin embargo, Salvatore Mancuso indicó: “Delegados del gobierno de Gustavo Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”.

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“20 años después de la desmovilización, un balance de fondo, la verdad es que ya contamos, con la reparación, los bienes que entregamos, la reparación, los bienes entregados, la reintegración y cientos de hombres que siguen presos sin claridad jurídica”, puntualizó.