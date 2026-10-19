Hijo de Jorge Barón sorprendió con propuesta al presidente De La Espriella sobre el Museo Nacional

En medio de las protestas alrededor del Museo Nacional, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara retirar piezas relacionadas con el excomandante guerrillero Carlos Pizarro, la Unión Patriótica, entre otros, el hijo del presentador y empresario Jorge Barón le hizo una propuesta al jefe de Estado.

Protestas en el Museo Nacional terminan nuevamente en enfrentamientos entre manifestantes y el escuadrón antidisturbios

En la red social X, Jorge Eduardo Barón, estudiante de Ciencia Política y Derecho, le propuso a De La Espriella una exposición permanente en El Museo Nacional sobre los veteranos colombianos de la Guerra de Corea.

“El Museo Nacional no tiene una exposición permanente sobre los veteranos de la Guerra de Corea colombianos, de los cuales muchos de ellos fallecieron sin compartir su historia. Propongo a @museonacionalco @mincultura @PaolaHolguin @ABDELAESPRIELLA desarrollar una exposición para los héroes de la patria que integraron El Batallón Colombia, especialmente de los veteranos que no pudieron contar su historia, centrándonos en sus relatos individuales y humanos. Con la empresa privada hicimos el trabajo en un documental, pero tenemos que honrar a nuestros veteranos en el museo más importante de nuestra patria”, fue la propuesta puntual de Barón al mandatario de Colombia, esta mañana de lunes 19 de octubre.