Protestas en el Museo Nacional terminan nuevamente en enfrentamientos entre manifestantes y el escuadrón antidisturbios

Este domingo, 18 de octubre, se reanudó el plantón frente al Museo Nacional de Colombia, donde ciudadanos se reunieron desde las 10:00 a. m. para expresar su rechazo al retiro de más de 30 obras del museo.

La jornada, que marca el segundo día consecutivo de manifestaciones, ha estado acompañada de actividades culturales, banderas y arengas.

Manifestaciones en Bogotá este domingo 18 de octubre: estado de las vías y principales puntos de concentración

La nueva concentración fue convocada por la senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, en medio de la controversia por la manera en que se representa la memoria histórica del país. El sábado también se registró una protesta en el mismo sector, a la que, según algunos asistentes, acudieron más de 500 personas.

Durante la tarde de este domingo, la situación se tornó tensa y fue necesaria la intervención del escuadrón antidisturbios, luego de que concluyera el diálogo con los manifestantes que buscaba lograr el despeje de las vías.

Un escenario similar se presentó en la noche del sábado, cuando algunas personas con el rostro cubierto permanecieron en el lugar y lanzaron objetos contundentes contra el dispositivo policial ubicado en la carrera Séptima con calle 34.

En medio de los disturbios, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo, denunció que algunos manifestantes habrían utilizado a menores de edad como escudos.

La funcionaria rechazó esta conducta y recordó que, aunque la protesta es un derecho, los niños no deben ser expuestos a situaciones de riesgo ni utilizados para proteger a los participantes de las consecuencias de sus actos o para confrontar a las autoridades.

La polémica por el retiro de las obras también ha generado pronunciamientos del Gobierno. La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la decisión y señaló que el Museo Nacional, como institución del Estado, tiene la responsabilidad de conservar, proteger, restaurar y divulgar el patrimonio cultural colombiano.

Escuadrón antidisturbios interviniendo en las protestas frete al Museo Nacional. Foto: Tomado de redes sociales-API

Según explicó, el museo no debe convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político, promover interpretaciones sesgadas de la historia ni servir como plataforma para difundir la agenda de un gobierno.

La ministra también sostuvo que la institución no puede ser escenario de apología del delito ni de revictimización. Por el contrario, afirmó que su labor debe centrarse en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, especialmente en lo relacionado con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.