Autoridades quedaron sorprendidas con lo hallado en la ‘Casa del Terror’, pagadiario de Bogotá

Una vivienda del sector de La Gaitana, en la localidad de Suba, fue intervenida por las autoridades de Bogotá luego de recibir alertas de la comunidad sobre presunta venta de estupefacientes, presencia de celulares robados y las condiciones en las que permanecían varios menores de edad.

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Durante el procedimiento fueron incautadas 30 dosis de drogas, se encontraron armas cortopunzantes y seis niños, niñas y adolescentes fueron trasladados a un centro especializado para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

El operativo contó con la participación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La intervención se realizó después de varias semanas de verificación y coordinación entre las entidades.

El inmueble era conocido por algunos residentes como la ‘Casa del Terror’, que funcionaba bajo la modalidad de pagadiario. Durante la inspección, los funcionarios encontraron espacios deteriorados, problemas de salubridad y condiciones que podrían representar riesgos para quienes permanecían allí.

La revisión se hizo habitación por habitación, los uniformados verificaron a las personas que se encontraban en el lugar y adelantaron registros para establecer si habían elementos irregulares. Según el reporte, algunos de los ocupantes llevaban entre uno y dos meses viviendo en la casa.

Entre los hallazgos se identificaron puertas de madera frágil, superficies sucias y deterioradas, dificultades en el manejo de residuos y problemas relacionados con el alcantarillado. También se reportó una disposición inadecuada de excrementos humanos y de mascotas, ya que solo había un baño para todas las personas del lugar.

Las autoridades encontraron 30 dosis de estupefacientes, armas cortopunzantes y teléfonos celulares con reporte de hurto. En el procedimiento, la Policía capturó a un hombre que, de acuerdo con la información oficial, tenía en su poder las sustancias y los equipos hurtados.

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Uno de los aspectos más sensibles del operativo fue la presencia de 13 niños, niñas y adolescentes en el inmueble, cuyas edades estaban entre los seis meses y los 17 años. Algunos estaban acompañados por sus familiares. Entre las personas que habitaban la vivienda había ciudadanos colombianos y venezolanos.

Tras la verificación, seis menores fueron trasladados al Centro Especializado Revivir, con el acompañamiento del ICBF, la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia, esto con el fin de restablecer y garantizar los derechos de los menores, ya que se encontraban en estado de vulnerabilidad.

La Secretaría Distrital de Seguridad señaló que continuará coordinando este tipo de operativos e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de la Línea 123.