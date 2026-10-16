Manifestantes protestaron frente al Concejo de Bogotá por presupuesto de mantenimiento vial 2027

Una concentración de cerca de 900 personas se registró durante la mañana de este viernes 16 de octubre en inmediaciones del Concejo de Bogotá.

La manifestación generó afectaciones en la movilidad sobre la Transversal 28A con calle 36, mientras los asistentes realizaban una petición relacionada con el presupuesto destinado a la administración vial.

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El primer reporte fue publicado por Bogotá Tránsito en su cuenta de X, donde advirtió sobre la presencia de manifestantes en el sector y pidió a los conductores transitar con precaución.

Según la entidad, la aglomeración estaba afectando la calzada, por lo que agentes civiles de tránsito y el Grupo Guía se desplazaron al punto para adelantar labores de gestión del tráfico.

La dimensión de la concentración quedó registrada en el informe entregado por uno de los agentes que llegó al lugar.

En el reporte, el funcionario indicó que había aproximadamente 900 personas reunidas frente al Concejo y señaló que, en ese momento, no se reportaban manifestaciones en otros puntos.

La petición que motivó el plantón

De acuerdo con el informe, los asistentes adelantaban una manifestación pacífica para presentar una petición relacionada con el presupuesto que se tiene actualmente para la administración vial.

A temprana horas, laSecretaría de Gobierno informó que trabajadores de la UMV se concentraban en los alrededores del Concejo de Bogotá, sin generar afectaciones a la movilidad ni al funcionamiento de las instalaciones por la reducción del presupuesto asignado a la entidad para 2027.

La entidad informó que el equipo de Diálogo Social se desplazó hacia el punto y que varios concejales se acercaron al lugar para escuchar las solicitudes y requerimientos de los trabajadores.

Finalmente, y luego de 4 horas de manifestación, se resportó que los trabajadores de la UMV y miembros del sindicato ‘SintraUniobras’ dieron por finalizado el plantón. Los protestantes se retiraron paulatinamente del lugar de forma tranquila y pacífica.

La concentración se produjo en un punto cercano a la sede del Concejo de Bogotá, corporación en la que se discuten asuntos relacionados con la ciudad.