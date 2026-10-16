Una familia vivió momentos de angustia en la madrugada de este viernes, 16 de octubre, en Bogotá. Un comerciante denunció que un conductor de una plataforma de transporte habría intentado arrollar a su esposa y a sus tres hijos menores de edad, después de una discusión relacionada con un servicio solicitado mediante una aplicación.

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Así comenzó la discusión

Según su versión, lo que comenzó como una solicitud de transporte terminó en una situación que, asegura, puso en riesgo la integridad de sus seres queridos.

Los hechos se habrían presentado hacia las 2:00 a. m., cuando el comerciante salió de su establecimiento acompañado de su esposa y sus tres hijos.

La intención de la familia era trasladarse hasta la localidad de Suba, por lo que solicitaron un vehículo a través de una plataforma digital.

Sin embargo, el recorrido nunca se habría realizado. De acuerdo con el relato del denunciante a El ojo de la noche de Mañanas Blu, cuando el conductor llegó al punto de recogida, los menores se subieron al automóvil, pero el hombre se habría molestado porque, presuntamente, la familia tardó en salir.

La situación habría generado un desacuerdo entre los pasajeros. El conductor, según el comerciante, manifestó que no los llevaría hasta su destino y les pidió que se bajaran del vehículo.

Los niños descendieron del automóvil y, después de una discusión, el conductor se marchó.

En ese momento, la familia habría pensado que el inconveniente había terminado. No obstante, según el testimonio conocido por el medio radial, lo que ocurrió después fue mucho más grave.

Aplicación de transporte (imagen de referencia). Foto: Getty Images

El conductor habría regresado después de la discusión

El comerciante aseguró que, tras abandonar el lugar, el conductor habría dado la vuelta a la manzana y regresado al punto donde se encontraba su familia.

Según su relato, el hombre observó que sus familiares estaban nuevamente reunidos y, en ese momento, habría acelerado el vehículo y subido al andén, aparentemente con la intención de atropellarlos.

La denuncia resulta especialmente delicada porque, de acuerdo con el padre de familia, entre las personas que estaban en el lugar se encontraban sus tres hijos menores de edad.

El comerciante describió la gravedad de la maniobra y aseguró que no se habría tratado simplemente de una acción para intimidarlos.

“Él no tiró a asustarnos ni nada, tiró fue a matarnos”, afirmó el denunciante al recordar el episodio.

La declaración corresponde a la interpretación del hombre sobre lo sucedido. El comerciante también relató cómo uno de sus hijos logró reaccionar cuando el automóvil se habría dirigido hacia ellos.

Según explicó, el menor alcanzó a apartarse y evitó ser embestido.

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“Menos mal, gracias a Dios, mi hijo alcanza a reaccionar”, manifestó el hombre durante el relato difundido por el medio radial.

El denunciante agregó que, en medio de la situación, otro vehículo transitaba por el lugar. Según su versión, el automóvil circulaba despacio y también pudo verse involucrado en el incidente.

Después de lo sucedido, el comerciante dijo que está buscando al conductor a través de la plataforma en la que solicitó el servicio.

La familia espera una respuesta de la empresa para que se aclare lo ocurrido y se revise la actuación del hombre que llegó a recogerlos.

Hasta ahora, la información disponible no permite establecer las circunstancias exactas de la maniobra por parte del presunto implicado.