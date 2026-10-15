Autoridades quedaron sorprendidas por el peculiar escondite de un delincuente tras un hurto

Un hombre de 28 años fue capturado por la Policía Nacional luego de ser señalado de participar en el hurto de una camioneta avaluada en cerca de 130 millones de pesos en Bogotá. El vehículo fue localizado momentos después en un peculiar escondite.

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El caso comenzó cuando la central de radio alertó a los policías sobre el robo de un automotor mediante atraco en la localidad de Puente Aranda. Tras recibir el reporte, los uniformados activaron un plan candado para ubicar el vehículo y dar con la persona responsable.

Las labores de búsqueda permitieron encontrar la camioneta estacionada en el parqueadero de un hospital en el barrio Usatama. Al inspeccionar el vehículo, los uniformados se percataron de la presencia del hombre en su interior, por lo que procedieron a sacarlo del automóvil y realizarle el registro correspondiente.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron una pistola traumática con munición y un celular de alta gama. Además, lograron recuperar el vehículo reportado como hurtado, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 130 millones de pesos.

Según la información entregada por la Policía, el hombre fue capturado en flagrancia por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, donde tendrá que responder por los hechos que se le atribuyen.

Tanto el capturado como la camioneta recuperada y el teléfono celular quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso correspondiente y determinar la responsabilidad del sospechoso en los hechos.

Por otro lado, la Policía también entregó un balance sobre los resultados de las acciones contra el hurto de automotores en la localidad de Los Mártires. De acuerdo con la institución, en esta zona de Bogotá se ha registrado una disminución del 11 % en este delito, mientras que la recuperación de vehículos aumentó un 10 %.

“Estos resultados reflejan el trabajo permanente de nuestras patrullas para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana. La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad de todos los ciudadanos”, destacó el teniente coronel Nilson Figueroa.

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Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que informen sobre hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de los canales oficiales como la línea de atención 123, esto con el fin de realizar el acompañamiento correspondiente.

Asimismo, los uniformados mantienen las labores de vigilancia y control para combatir el hurto de vehículos en la capital y facilitar la recuperación de los automotores denunciados por sus propietarios.