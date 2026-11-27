Las imágenes de varias prendas colgadas dentro de un bus de TransMilenio generaron reacciones en redes sociales. El episodio también reavivó la discusión sobre las conductas que pueden acarrear multas a los pasajeros.

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Las normas de TransMilenio en discusión

La controversia comenzó con una grabación difundida en redes sociales.

En las imágenes se observa una cuerda instalada de lado a lado en el interior de un bus articulado, de la que cuelgan varias prendas sujetas con pinzas.

Entre las prendas identificadas figuran medias, camisetas y ropa interior, en una escena que convirtió parte del vehículo en una especie de tendedero.

El video fue publicado en X y generó reacciones de sorpresa, humor y rechazo entre los internautas.

Posteriormente, TransMilenio se pronunció y recordó que los buses, las estaciones y los demás elementos de su infraestructura están destinados exclusivamente a la prestación del servicio público de transporte.

La empresa también hizo un llamado a respetar el Manual de la Comunidad Usuaria y a cuidar los espacios compartidos, pues este tipo de comportamientos puede afectar las condiciones de orden, limpieza y convivencia.

Hasta el momento no se ha informado públicamente en qué ruta fue grabado el video, quiénes instalaron la cuerda ni si se tomó alguna medida contra los responsables.

Medias, camisetas y prendas de ropa interior fueron colgadas con ganchos en el interior de un bus de TransMilenio. Foto: Imágenes redes sociales

¿Cuánto puede costar una conducta indebida en TransMilenio?

El artículo 146 de la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece los comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte público.

La norma contempla diferentes multas, según la gravedad de la conducta. Estas son algunas de las sanciones que recoge el Manual de la Comunidad Usuaria de TransMilenio:

Multa tipo 1: cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. Aplica, entre otros casos, a quienes empujen o irrespeten a otros pasajeros, consuman alimentos o bebidas dentro de los buses o perturben la tranquilidad mediante actos molestos.

cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. Aplica, entre otros casos, a quienes empujen o irrespeten a otros pasajeros, consuman alimentos o bebidas dentro de los buses o perturben la tranquilidad mediante actos molestos. Multa tipo 2: ocho salarios mínimos diarios legales vigentes. Se contempla para quienes evadan el pago del pasaje o transporten mascotas incumpliendo la reglamentación.

ocho salarios mínimos diarios legales vigentes. Se contempla para quienes evadan el pago del pasaje o transporten mascotas incumpliendo la reglamentación. Multa tipo 3: 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Aplica a quienes obstaculicen o impidan la movilidad o el flujo de usuarios, fuercen las puertas de los vehículos o irrespeten a los funcionarios del sistema.

16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Aplica a quienes obstaculicen o impidan la movilidad o el flujo de usuarios, fuercen las puertas de los vehículos o irrespeten a los funcionarios del sistema. Multa tipo 4: 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. Se contempla para quienes dañen u obstruyan los sistemas de alarma o emergencia y para quienes perturben la tranquilidad de los demás ocupantes mediante actos obscenos.

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El episodio del bus convertido en tendedero abrió una discusión sobre el uso adecuado de los espacios públicos y las responsabilidades de los ciudadanos en materia de convivencia dentro del sistema de transporte.