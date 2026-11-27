Tras abordar un taxi en las calles de Bogotá, específicamente en la localidad de Chapinero, el profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza fue víctima de la conocida modalidad de hurto del paseo millonario, en la que cuatro hombres lo intimidaron dentro del vehículo.

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De acuerdo con información entregada por la Fiscalía General de la Nación, luego de abordar el automotor, este comenzó a desviarse de la ruta establecida, mientras lo seguían de cerca otros tres hombres que se movilizaban en moto.

Posteriormente, dos de los sospechosos se subieron al carro, donde intimidaron al profesor para hurtarle sus pertenencias. Además, le habrían pedido los datos y las claves de sus tarjetas bancarias. Tras el asalto, los criminales asfixiaron hasta la muerte a Cubides Ariza.

El cuerpo de la víctima fue llevado hasta la vereda Los Soches, en la localidad de Usme, donde, presuntamente, uno de los involucrados en el delito tomó gasolina, la roció sobre el cuerpo y le prendió fuego.

Vereda Los Soches zona rural de Usme, lugar del hallazgo del cuerpo de Neill Felipe Cubides Ariza profesor de la Universidad Externado Foto: Guillermo Torres / Semana

Según lo mencionado por la Fiscalía, las cuatro personas acusadas por este crimen serían Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry; y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cuatro presuntos implicados en el secuestro y posterior homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, ocurrido el pasado 15 de enero en Bogotá”, se indicó en el comunicado.

Asimismo, en el mensaje de la entidad se resaltó que estos sospechosos tendrán que responder en juicio como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo agravado, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Las evidencias señalarían a Gómez Méndez como la persona que estaba conduciendo el taxi en esos momentos y, al parecer, este mismo hombre habría sido el responsable de incinerar el cuerpo del profesor universitario.

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Además, los acusados son señalados de haber retirado cerca de seis millones de pesos de las cuentas de la víctima y de realizar compras en establecimientos comerciales en la localidad de Tunjuelito, durante la madrugada del 16 de enero, un día después del crimen.

Los implicados fueron capturados por las autoridades en marzo de este mismo año, fecha en la que también fueron judicializados y desde entonces permanecen privados de la libertad.