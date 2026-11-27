Un nuevo caso de hurto a un local comercial se registró en las últimas horas en la localidad de Suba, en Bogotá, pero la rápida acción de la Policía permitió sorprender a los delincuentes y capturarlos en flagrancia.

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Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar, ubicado en el barrio la Floresta. En las imágenes se observa el momento en el que los hombres entran fuertemente armados e intimidan a las trabajadoras.

Con la idea de pasar desapercibidos, las encerraron en un cuarto, les quitaron los uniformes y se los pusieron para engañar a quienes pudieran llegar. En el video se ve el momento en el que se cambian la ropa y empacan varios productos de valor.

En medio de labores de vigilancia, dos policías ingresaron al establecimiento y fue en ese momento en el que notaron actitudes extrañas por quien decía ser el trabajador.

Además, en el mostrador había otros delincuentes que continuaban sacando productos del sitio.

Los uniformados no dudaron y actuaron rápidamente, lo que permitió capturar a los señalados. En una de las bodegas se encontraban las víctimas en ropa interior, mientras que eran vigiladas por otro de los cómplices.

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La reacción permitió capturar a los cuatro ladrones, a quienes se les incautó un arma de fuego. Los sujetos, además, ya habían empacado elementos avaluados en por lo menos siete millones de pesos, los cuales fueron recuperados.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización.

Este es el momento en el que las trabajadoras fueron encerradas en el sitio. Foto: Policía Nacional

De acuerdo con cifras oficiales de la Policía Nacional, a lo largo del año 2026 en la localidad de Suba se han logrado 2.375 capturas por diferentes delitos y la incautación de 80 armas de fuego