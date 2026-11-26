En la zona límite de Chapinero y Barrios Unidos, frente a la sede de la Fundación Universitaria Los Libertadores en Bogotá, un momento de pánico se reportó este jueves, cuando se escucharon algunos disparos a las 2:52 de la tarde.

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El relato de los testigos y la gravación de una cámara de seguridad, que SEMANA revela, permiten reconstruir lo ocurrido en el hecho de inseguridad.

“Yo estaba comprando comida en los alrededores de la universidad y escuchamos unos sonidos fuertes, como unos golpeteos que en un principio me hicieron pensar que era el escape de una moto. Cuando nos fijamos, estaban atracando a unos señores en la esquina”, relató una estudiante que presenció el hecho a esta revista.

Hombre señalando con un arma hacia el vehículo. Foto: Suministrado a SEMANA

Universitarios y comerciantes del sector relataron que, una vez se escucharon los disparos, los vecinos y estudiantes que estaban alrededor corrieron para buscar resguardo.

El momento exacto del hecho en el que se escucharon disparos

El video de una cámara de seguridad del sector universitario que conoció SEMANA evidencia lo sucedido. Allí, se aprecia que todo inició a las 2:52 p. m. cuando los vehículos del sector estaban parqueados a la espera del cambio de luz del semáforo de la carrera 16 con calle 64.

Entre los vehículos que permanecían allí, destaca un automóvil de marca Renault Logan color gris oscuro, cuyos ocupantes fueron sorprendidos por dos hombres que se bajaron de sus motocicletas y presuntamente los amenazan con lo que serían armas de fuego.

De acuerdo con la evidencia gráfica, cuatro hombres que se movilizaban en dos motos rodearon al automóvil de marca Renault. Dos de los sujetos se bajaron de los vehículos y presuntamente amenazaron a los ocupantes del automotor, mientras que sus aparentes cómplices los esperaban al volante.

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Los testigos aseguran que se escucharon tres disparos y en el video se evidencia que una de las armas habría sido activada por uno de los sujetos apuntando hacia el espejo del auto.

El conductor del carro se ve con las manos arriba para posteriormente salir. Entonces, los hombres se llevan lo que sería un maletín que estaba en los asientos de atrás.

A continuación, el video de los hechos registrado por una cámara de seguridad del sector:

Será responsabilidad de las autoridades establecer las causas y el destino de las pertenencias y las personas involucradas en el hecho que conmocionó al sector universitario de Bogotá.