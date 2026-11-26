Noche mágica para el samario Camilo Durán en partido por la quinta fecha de la Europa League. El volante de la Selección Colombia se hizo presente en el marcador tras saltar y conectar con la cabeza para el 2-1 definitivo y los tres puntos para el gigante escocés en la Europa League.

#GOL 🌍 | ¡Gooooooooooool Camilo Durán ⚽️! FT: Torreense [23] 1-2 Celtic [25] - El colombiano anota el gol que salva a la visita y le da 3 unidades clave para acercarse a la clasificación. ¡Vamos 💛💛💙❤️! https://t.co/nBuy7tsluZ — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 26, 2026

*Noticia en desarrollo…