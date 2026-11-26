El mundo de la moda está de luto tras confirmarse la muerte de la modelo alemana Vera von Lehndorff, conocida artísticamente como Veruschka, considerada como “la mujer más bella del mundo” en los años 60.

La lamentable noticia fue confirmada por su hermana, Catharina Kappelhoff-Wulff, al diario alemán Bild, donde aclaró que su muerte se produjo el martes 24 de noviembre de 2026, a sus 87 años, en Berlín, Alemania.

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Según los primeros informes, la artista falleció en su residencia, donde estuvo acompañada por sus familiares y amigos más cercanos.

Tras dar a conocer su deceso, su hermana publicó un conmovedor mensaje de despedida en el sitio web de la empresa familiar Gräfin von Lehndorff Design, donde la describió como “una artista que dio forma a nuestra casa desde sus comienzos”.

“Lamentamos la pérdida de una mujer extraordinaria, la hermana de Catharina y una artista que dio forma a nuestra casa desde sus comienzos (…) En las décadas de 1960 y 1970, marcó el mundo de la moda, el arte y la fotografía como nadie más”, anotó la mujer.

Detalles sobre su vida y exitosa trayectoria

La supermodelo alemana que se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la moda de las décadas de 1960 y 1970, nació el 14 de mayo de 1939 en Königsberg, Prusia Oriental —hoy Kaliningrado, Rusia—, y pertenecía a una familia de la nobleza alemana marcada por la tragedia.

Su padre, el conde Heinrich von Lehndorff-Steinort, fue ejecutado en septiembre de 1944 tras ser señalado por su participación en el complot para acabar con la vida de Adolf Hitler.

En cuanto a su madre, se conoce que fue enviada a un campo de prisioneros. A partir de ese momento, ella y sus tres hermanas quedaron bajo el cuidado de un hogar infantil nazi.

Veruschka incursionó en el mundo de la moda casi por casualidad, en 1959, mientras estudiaba arte en Florencia, donde conoció al fotógrafo Ugo Mulas, un encuentro que marcaría el inicio de su trayectoria profesional.

Poco después se trasladó a Nueva York, donde encontró en Diana Vreeland, entonces directora de Vogue, quien se convirtió en una figura clave para impulsar su carrera.

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Su versatilidad y estética, con una estatura de 1,80 metros y pómulos pronunciados, la llevaron a consolidarse en musa de grandes nombres de la alta costura, entre ellos Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent y Valentino.

Más allá de las pasarelas y las portadas de grandes revistas, Veruschka también se consolidó como uno de los grandes íconos de la cultura pop de los años 60. De acuerdo con la revista Mujer Hoy, su frase de presentación era: “Soy Veruschka, vengo de la frontera entre Rusia, Alemania y Polonia. Me gustaría ver qué puedes hacer con mi cara”.