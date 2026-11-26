El periodista de Noticias Caracol, Pablo Arango, volvió a llamar la atención en redes sociales luego de contar públicamente que desea convertirse en padre. Aunque su intención es construir una familia junto a su pareja, Gabriel Carvajal, la confesión también hizo que quedara expuesto a comentarios homofóbicos que dejaron en evidencia los prejuicios que todavía persisten frente a la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

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La situación la contó el mismo comunicador durante una entrevista con la emisora Tropicana, donde le preguntaron si consideraba la homofobia seguía presente en Colombia. Sin pensarlo demasiado, respondió: “Demasiada”, una confirmación con la que dejó claro que ha encontrado este tipo de actitudes hasta en redes sociales.

Arango explicó que pudo comprobarlo después de que comenzara a correr el video de su participación en el programa La Red, donde había hablado de sus planes personales y de la posibilidad de tener hijos mediante la adopción.

“Sencillamente, hago parte de la población Lgbti+ y quisiera ser padre de familia. Subieron el video y ustedes no se imaginan la cantidad de rechazo que hay”, dijo el presentador al recordar todos los comentarios hirientes que han llegado a él.

Uno de los aspectos que más llamó su atención fue la desinformación que, según explicó, hay aún en la actualidad de la crianza de niños por parte de parejas homosexuales. En particular, cuestionó la creencia de que un menor adoptado por dos hombres necesariamente tendrá la misma orientación sexual de sus padres.

“La gente todavía considera que si uno adopta un hijo siendo, por ejemplo, teniendo una pareja homosexual, el hijo se va a volver así y eso no es así”, dijo durante la charla.

La intención de convertirse en padre no es algo nuevo para Pablo. Semanas atrás, durante su paso por La Red, había compartido la ilusión que le causa ampliar la familia que hoy en día tiene con Gabriel en Bogotá y su perro Coco.

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En aquella oportunidad, tampoco ocultó que la adopción era una alternativa que contemplaba seriamente. “Claro, no lo descarto, me encantaría. Por adopción, claramente”, expresó cuando le preguntaron por la posibilidad de tener hijos.

Además, habló del hogar que ha construido con su pareja y de sus deseos de seguir fortaleciéndolo: “Quisiera seguir creciendo personalmente en esa familia, seguirla alimentando con mucho respeto, con mi perrito, con mi novio, con mi familia”.