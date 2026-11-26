A pesar de tener más de 40 años y no jugar profesionalmente hace varios años, Jackson Martínez no pierde el toque en los terrenos de juegos.

El delantero, que fue incorporado por Independiente Medellín en los últimos meses, dio muestra de que su calidad sigue intacta durante el clásico paisa del pasado miércoles, 27 de noviembre.

Cha Cha Cha no fue titular por decisión del técnico Amaranto Perea.

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Hacia el minuto 60, saltó desde el banco de suplentes junto a Juan Fernando Quintero para intentar salvar de la derrota parcial de 2-1 al DIM.

Al exdelantero de la Selección Colombia, Atlético de Madrid y Porto le bastaron dos minutos para generar peligro en el arco de Franco Armani.

Tras un pase filtrado de Juanfer, Martínez se perfiló para encarar a su rival, lanzó un enganche como en su mejor época y dejó desparramado en el piso a quien lo marcaba. Posterior a eso vino el remate que se estrelló en la base del poste izquierdo del arco sur.

🔵🔴😱Por poco la conexión Quintero- Jackson empatan el partido. Medellín tuvo una clara oportunidad ante Nacional y el remate de Martínez pegó en el palo. #LALIGAxWIN https://t.co/lvJwNXcXcO — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026

Con dicha manionbra, Jackson dio muestras de que su regreso al balompié profesional sí era posible. Que, a pesar de haberse retirado y regresar, la capacidad que se le conoció en sus mejores épocas permanece en cada uno de sus movimientos.

A esa altura hubiera significado el 2-2 para el resultado transitorio del clásico en el Atanasio Girardot. No fue así y el lamento mayor vino después cuando Alfredo Morelos sí fue letal en la otra portería, donde anotó el 3-1 definitivo para el triunfo del club verdolaga.

Rival de Jackson quedó sorprendido

A pocos metros de la jugada de Jackson estuvo Andrés Reyes, central de Nacional.

Al término del partido, el colega del atacante dialogó con la prensa en zona mixta, donde le preguntaron qué tan complicado seguía siendo marcar a un ariete de 41 años como Martínez.

“Después de estar tantos años por fuera y regresar, hemos visto su calidad, es de respetarlo y siento que aún está intacto, pero, bueno, no entró, gracias a Dios, y obtuvimos los tres puntos, que fue lo importante”, resumió y se desmarcó rápido dando más valor a la victoria verdolaga.

"Después de estar tantos años por fuera y regresar, hemos visto su calidad, es de respetarlo y siento que aún está intacto, pero, bueno, no entró, gracias a Dios, y obtuvimos los tres puntos, que fue lo importante." Andrés Reyes sobre Jackson Martínez. https://t.co/LyuSl1zMbR — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) November 26, 2026

En lo corrido de los cuadrangulares, el exdelantero de la Tricolor ya asistió para la victoria en la fecha 1 del DIM. Durante la segunda jornada estuvo a punto de anotar, y eso que no ha sido titular en ninguno de los dos juegos.

Ante la necesidad de sumar, en la jornada tres se espera que Amaranto Perea se replantee ponerlo de arranque. Además, porque su delantero centro titular, Jeison Medina, se fue expulsado justamente vs. Atlético Nacional.

Se apretó el grupo A

Las diferencias en el cuadrangular A de las finales de Liga BetPlay 2026-II se recortaron tras la fecha 2, luego de los triunfos de Atlético Nacional ante Medellín y Santa Fe contra Once Caldas.

El nuevo líder es el Verde con cuatro puntos, pero lo persiguen de cerca con tres unidades Santa Fe y DIM. Once se quedó apenas con un punto.

En la próxima jornada habrá duelo directo por la cima entre Santa Fe y Nacional.