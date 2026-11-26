Atlético Nacional logró cortar una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar. Este miércoles venció a Independiente Medellín en el clásico paisa (3-1) y escaló a la primera posición del grupo A en los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

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James Rodríguez fue elegido por el público como la figura del compromiso y dio declaraciones a los micrófonos de Win Sports. El volante cucuteño aseguró que ya pasaron la página de la eliminación en Copa BetPlay y le apuntan a la estrella 19.

“Ellos empezaron bien, han hecho un gol y nosotros hemos sido muy valientes en ir siempre. Este es un equipo que quiere ganar. Se hizo más fácil porque ellos se quedaron con diez hombres y fue un partido lindo, lo más importante es el equipo”, declaró.

James salió ovacionado del Atanasio Girardot luego de dar dos asistencias para los goles de William Tesillo y Elías Cabrera. Según las aplicaciones especializadas obtuvo una calificación de 9.0 sobre 10, siendo el mejor jugador de su equipo con amplia diferencia.

“Estos partidos hay que darlo todo, sino yo creo que no te va a alcanzar. Ellos son un equipo bueno, con grandes jugadores, y bueno hoy fuimos justos ganadores”, agregó el ‘23′.

Formación titular de Atlético Nacional ante Independiente Medellín Foto: David Jaramillo Garcia

Nacional superó la mala racha

James Rodríguez habló sobre la seguidilla de partidos que duró Nacional sin conocer la victoria y admitió que la eliminación frente a Once Caldas fue un golpe duro dentro del camerino.

“Yo creo que hemos estado bien. Los partidos contra Once Caldas, yo pienso que hemos estado bien, hemos empatado. Hemos tenido mala suerte en Copa, pero este es un equipo que quiere ganar siempre”, aseguró.

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El mediocampista de 35 años aseguró que sus objetivos con Atlético Nacional van más allá de ganar clásicos o dar asistencias. “Sueño es ganar títulos, eso es lo más importante. Este club exigen ganar títulos y ganar estos partidos también”, expresó.

Este triunfo ante Medellín significa un paso importante hacia la clasificación a la final. El cuadro verdolaga es líder del grupo A con cuatro puntos y el próximo sábado enfrentará a Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín.

Los cardenales le ganaron a Once Caldas (3-0) y se metieron en la discusión por el tiquete a la próxima fase, aunque llevan más de una década sin vencer a Nacional por Liga en Bogotá.

¿Cuándo vuelve a jugar James con Atlético Nacional?

El partido de Santa Fe vs. Nacional está programado para este sábado, 28 de noviembre, a las 7:30 de la noche y la transmisión será exclusiva de Win Sports + para todo el país.

Después de lo visto en el clásico paisa, se espera que James Rodríguez encadene otra titularidad en Bogotá y sea el encargado de manejar los hilos en el mediocampo.