Llegan noticias desde Brasil, sobre uno de los jugadores recientemente llamados a la Selección Colombia. Según informan, el delantero Kevin Viveros podría irse a Europa por una alta suma de dinero.

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Concretamente, ESPN Brasil reporta que Kevin Viveros podría llegar al CSKA de Moscú (Rusia) en una transferencia que rondaría los 20-25 millones de euros. De confirmarse, sería una operación que sacudiría el mercado.

Ofrecen entre 20 y 25 millones de euros por Kevin Viveros

Kevin Viveros es figura de Athletico Paranaense y tiene contrato allí hasta junio de 2028. Es una de las figuras del Brasileirao y fue llamado por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para la fecha Fifa de septiembre y octubre.

“Athletico-PR ha estado trabajando activamente entre bastidores para cerrar un acuerdo para vender al delantero Viveros al CSKA de Moscú en Rusia. Según fuentes, la negociación entre los clubes está encaminada a concluir por un valor de entre 20 y 25 millones de euros”, informó el medio referenciado.

“Sin embargo, los participantes en las conversaciones recalcaron que el equipo ruso aún necesita llegar a un acuerdo con el delantero para que las negociaciones puedan avanzar”, añaden.

🚨CSKA da Rússia quer Viveiros do Athletico Paranaense. Clube Russo sinaliza com 20 milhões de Euros inicialmente. Jogador e seus empresários nao deram ok para a negociação e isso pode ser entrave. Athletico possui 70% dos direitos do artilheiro do BR, enquanto os outros 30% pertencem ao Atlético Nacional, da Colômbia. (Apuração com Bruno Andrade) https://t.co/KI5EqRGus5 — André Hernan (@andrehernan) November 25, 2026

Según Transfermarkt, el valor en el mercado de Kevin Viveros es de 20 millones de euros. Eso coincide, o se acerca, al valor que revelan desde Brasil.

Atlético Nacional se beneficia en el negocio por Kevin Viveros

Así se concrete este rumor, o el destino de Kevin Viveros sea otro, lo cierto es que Atlético Nacional se verá beneficiado en una transferencia. El mismo ESPN Brasil revela el porcentaje que tiene el verde de Antioquia.

“Cabe destacar que el Athletico posee el 70% de los derechos del delantero, mientras que el otro 30% pertenece al Atlético Nacional de Colombia”.

Kevin Viveros disputando partido con la Selección Colombia durante la fecha Fifa de octubre de 2026 Foto: Icon Sportswire via Getty Images

El pasar de las semanas determinará cómo avanza la información desde Brasil, por uno de los jugadores que tiene proyección para seguir siendo convocado en Selección Colombia.