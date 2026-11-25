Comprar el primer carro es una decisión que puede representar un esfuerzo importante para el bolsillo. Sin embargo, quienes buscan un vehículo usado deben tener presente que el dinero destinado a la compra no es el único desembolso que tendrán que realizar. Existen trámites, obligaciones y gastos de mantenimiento que pueden elevar considerablemente el presupuesto inicial.

¿Cuánto cuesta matricular un carro nuevo en Colombia? Estos son los gastos que debe presupuestar

Uno de los primeros costos que debe contemplarse es el traspaso de propiedad, procedimiento necesario para que el vehículo quede registrado legalmente a nombre del nuevo dueño. Su precio depende del organismo de tránsito donde esté matriculado el carro. En Bogotá, por ejemplo, la Ventanilla Única de Servicios publica para 2026 una tarifa de $260.400 para el trámite de traspaso de un carro, asociada también a la retención en la fuente comercial. El valor puede variar en otras ciudades, por lo que es importante verificar qué conceptos están incluidos en la liquidación.

También debe tenerse en cuenta la retención en la fuente del 1 % sobre el valor de la enajenación cuando se trata de la venta de un activo fijo por parte de una persona natural. Aunque esta obligación está asociada al vendedor, las partes pueden acordar cómo distribuir los gastos de la negociación. Por eso, conviene dejar por escrito quién asumirá cada pago antes de firmar el contrato.

Otro aspecto fundamental es revisar el estado de los impuestos del vehículo. Antes de realizar el traspaso, la autoridad de tránsito exige verificar que se encuentre a paz y salvo por este concepto. En Colombia, el impuesto vehicular se causa el primero de enero de cada año y recae sobre quien tenga la calidad de propietario o poseedor en esa fecha. Por eso, si la compraventa ocurre durante el año, es recomendable acordar expresamente cómo se manejará ese pago y comprobar que no existan obligaciones pendientes.

Seguros y revisiones obligatorias

El comprador también debe verificar que el carro tenga el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente y que la revisión técnico-mecánica esté al día cuando corresponda. Estos documentos son requisitos que se verifican durante el traspaso, por lo que no basta con que el vendedor asegure que el vehículo está en regla.

Si el SOAT está próximo a vencerse, el nuevo propietario tendrá que presupuestar su renovación. Lo mismo ocurre con la revisión técnico-mecánica cuando el carro ya debe cumplir con esta obligación. Para los vehículos particulares matriculados antes del 19 de mayo de 2023, la primera revisión se exige a partir del sexto año; para los matriculados desde esa fecha, se exige desde el quinto año. Posteriormente, debe realizarse cada año.

A estos pagos se suma una recomendación que puede evitar dolores de cabeza: realizar una inspección mecánica antes de comprar el carro. Aunque no es un requisito obligatorio para el traspaso, llevarlo a un taller de confianza permite identificar posibles daños en el motor, la transmisión, los frenos, la suspensión o el sistema eléctrico. Este diagnóstico tiene un costo que depende del establecimiento y de la profundidad de la evaluación, pero puede ayudar a negociar el precio o evitar una compra problemática.