Los conductores colombianos no están obligados a llevar todos los documentos de su vehículo en formato físico. Aunque durante los controles de tránsito las autoridades pueden solicitar la identificación, la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad, el SOAT y la revisión técnico-mecánica, existe una disposición que permite acreditar su porte mediante consultas en los sistemas de información establecidos por las autoridades.

¿Quiere sacar la licencia de conducción? Así puede saber si una entidad está autorizada

La medida está contemplada en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 6 de la Ley 2251 de 2022. Allí se establece que las autoridades y los agentes de tránsito deben dar por cumplida la obligación de portar documentos como la cédula, la licencia de conducción, la licencia de tránsito, el SOAT y el certificado de revisión técnico-mecánica mediante la consulta en los sistemas correspondientes, sin exigir su presentación física.

En otras palabras, no llevar estos documentos impresos o en formato físico no constituye, por sí solo, una razón válida para imponer un comparendo. El conductor debe poder acreditar que cuenta con ellos y que se encuentran vigentes.

En caso de que un agente le solicite los documentos

El Ministerio de Transporte ha explicado que los ciudadanos pueden presentar los documentos físicos o utilizar la información disponible en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito). Para las licencias de conducción y de tránsito, la Circular 20221010000601 del 3 de enero de 2022 establece que se entiende cumplida la obligación cuando se presenta el documento físico o el mensaje de datos obtenido mediante una consulta en línea y en tiempo real en el RUNT.

Además, en un concepto jurídico del 19 de febrero de 2026, identificado con el radicado 20261340224451, la entidad reiteró que esta posibilidad también comprende la identificación, el SOAT y la revisión técnico-mecánica. Por lo tanto, los agentes deben verificar la información en los sistemas correspondientes y no exigir exclusivamente documentos impresos.

Esto no significa que cualquier fotografía guardada en el celular reemplace automáticamente una consulta oficial. Lo importante es que la información pueda verificarse por los mecanismos establecidos. También es necesario distinguir entre no llevar un documento físico y no tenerlo: si la licencia está vencida, el SOAT no está vigente o el vehículo no cuenta con la revisión técnico-mecánica exigida, sí pueden existir consecuencias por incumplir las normas.

¿Qué hacer si le imponen un comparendo por no llevar documentos físicos?

Si un conductor considera que recibió una orden de comparendo por una razón que desconoce la posibilidad de verificar los documentos digitalmente, puede controvertir la presunta infracción ante la autoridad de tránsito competente.

Es importante recordar que el comparendo es una orden para comparecer ante la autoridad, no una multa definitiva. De acuerdo con el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, el ciudadano puede aceptar la infracción o rechazarla y solicitar una audiencia para presentar sus argumentos y las pruebas correspondientes.

Por último, el concepto del Ministerio de Transporte de febrero de 2026 reiteró que los agentes deben cumplir el procedimiento establecido y que las posibles omisiones o extralimitaciones pueden estar sujetas a control disciplinario. No obstante, la entidad aclaró que sus conceptos jurídicos son orientadores y no tienen carácter vinculante.